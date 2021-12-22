Новий календарний рік – ціла низка нових кінопрем’єр. 365 днів кінематографічних сюрпризів. Фільми 2022 обіцяють бути дуже різноманітними. Нас очікують гігантські багатомільйонні блокбастери за коміксами, повернення ікон слешерів поряд з оригінальними жахами, які не дадуть вам спати ночами, анімаційні пригоди, авторські драми, Том Круз, який з’ясовує, який із двох фільмів 2022 року наблизить його до смерті. І, нарешті, через 13 років очікувань – Аватар 2 Джеймса Кемерона!

Хоча цього року і виходить багато хороших мейнстримних фільмів та блокбастерів, багато з яких потрапили до нашого списку, основну увагу ми також приділили фільмам, які, найімовірінше, з’являться на великих кінофестивалях наступного року: Санденс, Канни, Торонто, Тельюрайд, Венеція та багато інших.

Оскільки список очікуваних фільмів 2022 великий, ми розділили статтю на три частини. Обов’язково збережіть ці списки, адже кінопрем’єри 2022 вже не за горами! Приємного читання!

ЧАСТИНА 1

1. Вбивці квіткового місяця / Killers of the Flower Moon

Режисер: Мартін Скорсезе

Коли: підлягає уточненню (за попередніми оцінками, реліз планується на осінь, саме до нагородного сезону, – Ред.)

Мартін Скорсезе повертається з кримінальною драмою вартістю 200 мільйонів доларів про членів племені корінних американців, вбитих за загадкових обставин у 1920-х роках, що викликає масштабне розслідування ФБР за участю Джона Едгара Гувера. У ролях: Джессі Племонс, Лілі Гледстон, Леонардо ДіКапріо та Роберт Де Ніро, а також Брендан Фрейзер, Танту Кардинал та багато інших акторів другого плану. Apple TV+ повністю профінансувала проект та випускає фільм спільно з Paramount Pictures.

2. Вбивця / The Killer

Режисер: Девід Фінчер

Коли: треба уточнювати (картина перебуває в активному виробництві, тому реліз попередньо запланований на кінець року, – Ред.)

Після оскароносної драми Манк Девід Фінчер перемикає рубильник та повертається до захопливих фільмів жанру трилер під назвою Вбивця. Стрічку знімають у Парижі за сценарієм Ендрю Кевіна Уокера (Сім). Майкл Фассбендер грає роль вбивці, який починає божеволіти в міру того, як у ньому прокидається совість, хоча його клієнти продовжують вимагати від нього його майстерності. Також разом із Майклом знімається легендарна Тільда Свінтон.

3. Ні / Nope

Режисер: Джордан Піл

Коли: 22 липня

Доки не було показано нічого, крім зловісно-епічного постера з хмарою, Джордан Піл (Ми, Геть) може з успіхом заявити, що він узяв на себе мантію таких режисерів, як М. Найт Шьямалан. Уже саме існування фільму Піла на горизонті робить його фільмом-подією. А завдяки Деніелу Калуї (Геть), Кеке Палмер (Стриптизерки) і чудовому Стівену Яну (Мінарі), Ні виглядає блокбастером жанру жахів цього літа.

4. Ножі наголо 2 / Knives Out 2

Режисер: Раян Джонсон

Коли: треба уточнювати (кінець літа або осінь на Netflix, – Ред.)

Звільнившись від контрактних кайданів, улюблений агент Її Величності Денієл Крейґ повертається до другої ролі, задля якої він народився – детектива Бенуа Бланка. Точна назва останнього фільму Раяна Джонсона, який є не так прямим продовженням Ножів, як самостійною пригодою у стилі Пуаро, поки що невідома. Його було знято у Греції. Режисер зібрав чудовий ансамбль: Дейв Батіста, Едвард Нортон, Жанель Моне, Кетрін Ган, Леслі Одом-молодший, Кейт Гадсон та Ітан Гоук – усі у головних ролях.

5. Вавилон / Babylon

Режисер: Дем’єн Шазелл

Коли: 25 грудня

Про останню роботу Дем’єна Шазелла відомо не так уже й багато, крім того, що це, мабуть, масштабна епопея, поставлена ​​на тлі славного Голлівуду в період його становлення і націлена на сезон нагород. Проте, Ла-Ла Ленд та Перша людина – це не що інше, як амбітні проекти, а акторський склад передбачає щось грандіозне. Тут у головних ролях Бред Пітт та Марго Роббі. У Вавилоні також знімаються Кетрін Вотерстон, Макс Мінгелла, гітарист рок-гурту Red Hot Chili Peppers Флі, Самара Вівінг, Тобі Магвайр, Олівія Вайлд, Спайк Джонз, Джин Смарт, Джефф Гарлін, Лі Цзюнь Лі, Йован Адепо та інші.

6. Кит / The Whale

Режисер: Даррен Аронофскі

Коли: треба уточнювати (відчувається осіннім релізом, – Ред.)

Перший фільм режисера Даррена Аронофскі після Мама! 2017 року – психологічна драма, основана на п’єсі про 270-кілограмового чоловіка середнього віку, який намагається відновити стосунки зі своєю 17-річною дочкою. Брендан Фрейзер зіграв головну роль, одягнувши, за його словами, багато гриму та протезів. Зірка Дивних див (Stranger Things) Седі Сінк грає його дочку, а Хонг Чау, Саманта Мортон та Тай Сімпкінс виконали другорядні ролі. За камерою знову стоїть уже головний оператор Даррена Меттью Лібатік.

7. Джон Вік 4 / John Wick: Chapter 4

Режисер: Чад Стахелскі

Коли: 27 травня

Відколи Кіану Рівз завоював весь інтернет, він став улюбленцем усіх кіноманів. Подивіться на підйом франшизи Джон Вік. У фіналі третьої частини головний герой знаходить притулок у Голубиного Короля, який оголошує готовність розпочати війну проти Правління Кланів. За участю ветеранів Донні Єна, Хіроюкі Санади та Кленсі Брауна, а також знайомих осіб Лоуренса Фішберна, Ленса Реддіка та Іяна МакШейна, чекайте, що кулі літатимуть, а кров литиметься в різні сторони. Не обійшлося й без новачків. До основного складу приєдналися Білл Скарсгард (Воно) та Скотт Едкінс (Безперечний).

8. Аргайл / Argylle

Режисер: Метью Вон

Коли: необхідно уточнювати

Метью Вон, схоже, добре освоївся у шпигунських фільмах. Після популярної серії Кінгсмен він зібрав ще один сильний акторський склад для фільму Аргайл, основаного на дебютному романі письменниці Еллі Конвей. У головних ролях Генрі Кевілл, Сем Роквелл, Брайс Даллас Говард, Браян Кренстон, Кетрін О’Гара, Джон Сіна та Семюел Л. Джексон. Фільм розповідає про шпигуна світового класу, який страждає від амнезії і якого обманом змушують повірити в те, що він – автор бестселера. Веселий задум! Горілку з мартіні, будь ласка. Реліз відбудеться незабаром на Apple TV+.

9. Аватар 2 / Avatar 2

Режисер: Джеймс Кемерон

Коли: 16 грудня

Цікаво буде подивитися, як сага Джеймса Кемерона проявить себе в наш час. Вийшовши на екрани через 13 років після виходу оригінального фільму, заплановані Кемероном сиквели, як стверджується, були повністю продумані до початку зйомок. Більшість оригінального акторського складу повернеться (включно з деякими померлими персонажами), Сем Вортінгтон, Зої Салдана, Стівен Ленг, Джованні Рібізі та Сігурні Вівер. Серед новачків – Кейт Вінслет, Кліфф Кертіс, Еді Фалько, Мішель Йео, Він Дізель та інші.

10. Швидка / Ambulance

Режисер: Майкл Бей

Коли: 8 квітня

Хоч і Майкл Бей вже давно став об’єктом жартів про великобюджетні вибухи, він справді є одним із найцікавіших режисерів бойовиків у наш час. Бей повертається до свого жанрового коріння 90-х років у стрічці Швидка – стильному фільмі, схожому на щось середнє між Швидкістю та картинами Майкла Манна. У головних ролях зіграли Джейк Джилленгол і нова кінозірка Яхья Абдул-Матін II (Матриця: Воскресіння).

11. Місія нездійсненна 7 / Mission: Impossible 7

Режисер: Крістофер МакКворрі

Коли: 30 вересня

Том Круз, режисер Крістофер МакКворрі (режисер двох попередніх Місій) та вся команда повертаються. Сюжет невідомий, але кого це хвилює, коли у фільмі знімаються Круз, Ванесса Кірбі, Ребекка Фергюсон, Гейлі Етвелл, Саймон Пегг, Вінг Реймс, Пом Клементьєфф, Ші Вігхем, Есай Моралес, Роб Ділейні та багато інших. МакКворрі створив франшизу, в якій смертельні трюки, божевільний екшн та заплутаний сюжет, як і раніше, працюють і приносять задоволення.

12. Найкращий стрілець: Меверік / Top Gun: Maverick

Режисер: Джозеф Косінські

Коли: 27 травня

Минуло тридцять з гаком років відтоді, як фільм Тоні Скотта Найкращий стрілець (Top Gun) пронісся кінотеатрами, але потреба у швидкості повернулася. Дія сиквела відбувається у той час, коли найкращий льотчик ВМС Піт “Меверік” Мітчелл перебуває саме там, де йому і належить бути, просуваючись вперед як відважний льотчик-випробувач і ухиляючись від підвищення в званні, яке могло б його заземлити. Джозеф Косінські (Трон: Спадщина, Облівіон) – режисер, Том Круз – головна кінозірка, а у ролях другого плану – Майлз Теллер, Джон Гемм, Дженніфер Коннеллі, Вел Кілмер, Ед Гарріс та інші.

13. Світ Юрського періоду: Домініон / Jurassic World: Dominion

Режисер: Колін Треворроу

Коли: 10 червня

Життя знайшло вихід і динозаври увірвалися в життя пересічних людей. Оригінальне тріо Парку Юрського періоду – Сем Нілл, Лора Дерн та Джефф Голдблюм – повертаються у продовженні Світу Юрського періоду Коліна Треворроу. Новий фільм завершить сучасну трилогію франшизи від Universal, до якої повернуться Кріс Пратт, Брайс Даллас Говард, Омар Сі та Б. Д. Вонг.

14. Глибокі води / Deep Water

Режисер: Едріан Лайн

Коли: необхідно уточнювати (згідно з останніми новинами фільм вийде одразу на стримінгових сервісах, минаючи кінопрокат, – Ред.)

Режисер Едріан Лайн, автор багатьох еротичних трилерів 80-х та 90-х років (Фатальний потяг, Невірна), повертається до цього жанру з гарячим дуетом Бена Аффлека та Ани де Армас. У центрі фільму – багатий чоловік, який дозволяє своїй дружині заводити романи, щоб уникнути розлучення, а потім стає головним підозрюваним у зникненні її коханців. Трейсі Леттс, Рейчел Бланшар і Фін Віттрок виконують другорядні ролі.



Нової дати виходу поки що немає. Фільм було знято ще у 2019, проте через пандемію все ще не побачив світ.

15. Двійник / Dual

Режисер: Райлі Стернс

Коли: необхідно уточнювати (прем’єра фільму відбудеться на кінофестивалі Санденс, – Ред.)

Фільм режисера Райлі Стернса Мистецтво самооборони був одним із найкращих фільмів 2019 року, тому перспектива того, що молодий режисер ще візьметься за науково-фантастичну історію з сатиричними нотками, звучить щонайменше потенційно провокаційно. У центрі фільму Двійник – жінка, яка отримує страшний медичний діагноз і згодом клонує себе. Ця процедура зрештою призводить до несподіваних та дивних наслідків. Карен Гіллан, Аарон Пол, Марта Келлі та Джессі Айзенберг виконують головні ролі.