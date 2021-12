2021-й добігає кінця і всі поціновувачі кіно з нетерпінням чекають наступного року, в якому переважатимуть перезавантаження та сиквели, але буде й кілька оригінальних проектів для годиться.

Розмови про майбутні кінопрем’єри набирають обертів, і в обговореннях уже починають з’являтися найочікуваніші фільми 2022 року.

ЧАСТИНА 2

16. Геловін закінчується / Halloween Ends

Режисер: Девід Гордон Грін

Коли: 14 жовтня

Після млявої реакції на Гелловін вбиває буде цікаво побачити рішення, прийняті Девідом Гордоном Гріном для останнього розділу трилогії перезавантаження-приквела Гелловін закінчується. Режисер описує фінал як “історію дорослішання…”, дія якої відбувається через чотири роки після подій перших двох фільмів, і в якій герої “переосмислюють світ, що так дико закрутився за останні чотири роки”.

17. Uncharted: Незвідане / Uncharted

Режисер: Рубен Фляйшер

Коли: 10 лютого

Приквел за улюбленою пригодницькою відеогрою, що демонструє, як молодий мисливець за скарбами Нейтан Дрейк у виконанні Тома Голланда (Людина-павук) подорожує світом, щоб розкрити різні історичні таємниці. Фільм заслуговує на те, щоб потрапити до цього списку вже за одну тільки завзятість. Робота над Uncharted велася протягом багатьох років, до фільму було залучено десятки режисерів та зірок, але всі вони в результаті в той чи інший момент відмовлялися від проекту. Uncharted схожий на небажаний товар, але якимось чином Рубен Фляйшер (Веном, Зомбіленд) залишився на місці. Марк Волберг грає старшого героя Саллі.

18. Базз Рятівник / Lightyear

Режисер: Енгус Маклейн

Коли: 17 липня

Ви коли-небудь дивилися на постільну білизну Енді з Історії іграшок у стилі космічних рейнджерів, запитуючи себе: “Невже у Базза Лайтера був реальний прототип?” Відповідь – так, надихнув творців на цю фігурку справжній астронавт, і тепер ми отримуємо анімаційний фільм, в основу якого лягла легенда! Сам Капітан Америка, Кріс Еванс, озвучує вірного оперативника Зіркового командування у фільмі компанії Pixar.

19. Смерть на Нілі / Death on the Nile

Режисер: Кеннет Брана

Коли: 10 лютого

Найтаємничіші вуса в історії детективів повертаються. Після фінансового успіху римейку Вбивства у Східному експресі Кеннета Брани (в якому задіяний цілий ансамбль сучасних зірок), Еркюль Пуаро та його акцент повертаються на місце злочину у Смерті на Нілі. Акторський склад Брани цього разу такий же соковитий (у фільмі грають Аннетт Бенінг, Галь Гадот, Армі Гаммер, Летиція Райт та Рассел Бренд). Трейлер змушує нас чекати від фільму сенсаційну привабливість розслідувань за допомогою сучасних прийомів та пишності. Чи це так здається насправді? Дізнаємося дуже скоро.

20. Доктор Стрендж: У мультивсесвіті божевілля / Doctor Strange in the Multiverse of Madness

Режисер: Сем Реймі

Коли: 5 травня

Вихід серіалів на Disney+ та трейлери Людина-павук: Додому шляху нема неодноразово підтверджували, що Marvel не має наміру найближчим часом знижувати темпи розширення мультивсесвіту. З поверненням режисера Сема Реймі до жанру, який він допоміг популяризувати, Доктор Стрендж: У мультивсесвіті божевілля ще більше розширить космічні межі кіновсесвіту Marvel. Елізабет Олсен повернеться до ролі Алої відьми разом з Бенедиктом Камбербетчем і представить улюбленицю фанатів Америку Чавес (Ксохтіл Гомес), яка може пробивати портали до інших всесвітів із повітря.

21. Фабельмани / The Fabelmans

Режисер: Стівен Спілберг

Коли: 3 листопада

Фільм Фабельмани, основується на реальному дорослішанні режисера Стівена Спілберга в Аризоні, – перший сценарій Спілберга після Штучного розуму 2001 року, написаний у співавторстві із постійним колегою Стівена Тоні Кушнером. У картині грають Мішель Вільямс, Сет Роген та Пол Дано у ролі членів сурогатної родини Спілберга. Можливо, це найінтимніший фільм, знятий режисером з часів Списку Шиндлера, і важко уявити, щоб хтось із поціновувачів кіно не пішов на нього.

22. Елвіс / Elvis

Режисер: Баз Лурман

Коли: 24 червня

Хоч що вирішив би зняти Баз Лурман (Ромео + Джульєтта, Мулен Руж!, Великий Гетсбі), ви можете бути впевнені, що фінальний результат матиме багато шарів помпезності, блиску та візуальної екстравагантності. Його остання картина – це огляд на життя легендарної зірки рок-н-ролу Елвіса Преслі. Том Генкс, Олівія ДеДжонге, а нова зірка Остін Батлер, чия розмірена холоднокровність дозволила йому вкрасти сцени у фільмі Одного разу… в Голлівуді виконує роль самого Елвіса.

23. Швидкісний потяг / Bullet Train

Режисер: Девід Літч

Коли: 15 липня

У великобюджетному блокбастері з чудовим акторським складом Швидкісний потяг ролі виконують Бред Пітт, Джої Кінг, Ендрю Кодзі, Аарон Тейлор Джонсон, Браян Тайрі Генрі, Зазі Біц, Майкл Шеннон, Масі Ока, Логан Лерман, Хіроюкі Санада, Карен Фу та Сандра Буллок. Бойовик режисера Девіда Літча звучить просто приголомшливо: п’ять вбивць на швидкісному потязі, чиї завдання взаємопов’язані – це той тип фільму, який точно знає, чим він привабливий.

24. Нестерпний тягар величезного таланту / The Unbearable Weight of Massive Talent

Режисер: Том Гормікен

Коли: 22 квітня

Ніколас Кейдж (так, Ніколас Кейдж грає Ніколаса Кейджа) неохоче погоджується на платну появу на дні народженні супер-фанатки одного мільярдера, але насправді є інформатором ЦРУ, оскільки фанатка – наркобарон, і насамкінець отримує роль у фільмі Тарантіно. У ролях Ніколас Кейдж, Педро Паскаль, Шерон Хорган, Тіффані Геддіш та Ніл Патрік Гарріс. Фільм року.

25. Сірий чоловік / The Gray Man

Режисери: Ентоні Руссо та Джо Руссо

Коли: необхідно уточнювати

Джо та Ентоні Руссо прагнуть обернути успіх шпигунських фільмів Marvel на іншу демографічну групу за допомогою фільму Сірий чоловік, який коштуватиме 200 мільйонів доларів і грунтується на дебютному романі автора Марка Грині. Раян Гослінг виконує роль Корта Вентрі, ветерана ЦРУ, відомого під зловісним титульним псевдонімом. Параноїдальні ігри патріотів починаються, коли колишній партнер агентства (Кріс Еванс) вирушає на його пошуки. Це звучить дуже схоже на Зимового солдата і Netflix виділив на це значні кошти.

26. Син / The Son

Режисер: Флоріан Зеллер

Коли: необхідно уточнювати (фільм явно буде потенційним отримувачем нагород, тому очікуємо реліз восени, – Ред.)

У драматурга/театрального режисера, який став кінорежисером, Флоріана Зеллера була непогана кар’єра сценариста. Однак у 2020 році він вийшов на новий рівень зі своїм повнометражним режисерським дебютом Батько, який приніс Ентоні Гопкінсу премію Оскар за найкращу чоловічу роль. Успіх фільму дав можливість написати і поставити ще одну екранізацію власної п’єси. Нова робота режисера залучила суперзірковий акторський склад: Г’ю Джекман, Лора Дерн, Ванесса Кірбі, Зен МакГрат та Ентоні Гопкінс.

27. Час армагеддону / Armageddon Time

Режисер: Джеймс Грей

Коли: необхідно уточнювати (відчувається фільмом під нагородний сезон, – Ред.)

Режисер Джеймс Грей (До зірок) повертається до свого вуличного коріння з фільмом про дорослішання в Квінсі в 1980-х роках. У головних ролях Енн Гетевей, Джеремі Стронг та Ентоні Гопкінс. Спочатку у проекті були заявлені Оскар Айзек, Кейт Бланшетт та Роберт Де Ніро, проте вони відмовилися від участі через пандемію. Фільм розповідає про двох найкращих друзів, яких незабаром розривають класові протиріччя, привілеї та маркер класу, коли одного з них переводять до приватної школи.

28. Бульвар розчарування / Disappointment Blvd

Режисер: Арі Астер

Коли: необхідно уточнювати

Слідом за Сонцестоянням, феноменальним фільмом про горе та катастрофу, Арі Астер об’єднується із завжди цікавим Хоакіном Феніксом для Бульвара розчарування. Описаний як “інтимний портрет одного з найуспішніших підприємців усіх часів”, що охоплює десятиліття, Астер назвав свій фільм “комедією жахіть”. Режисер стверджує – його третій фільм триватиме чотири години, що свідчить про амбіції.

29. Північанин / The Northman

Режисер: Роберт Еггерс

Коли: 22 квітня

Роберт Еґґерс (Відьма, Маяк) зміцнює свою репутацію режисера, за яким варто спостерігати, і його майстерність була відзначена видатним акторським складом його останнього фільму: Олександр Скарсгард, Ніколь Кідман, Аня Тейлор-Джой, Віллем Дефо, Ітан Гоук, Клас Банг, Б’єрк та Ральф Айнесон. У центрі фільму Північанин – скандинавський принц Х століття, який вирушає мститися після вбивства свого батька.

30. Білявка / Blonde

Режисер: Ендрю Домінік

Коли: необхідно уточнювати

Адаптація пронизливого історичного оповідання Джойс Керол Оутс про неспокійне життя та кар’єру Мерілін Монро. Фільм, в якому в ролі Монро знялася Ана де Армас з Едрієном Броуді, Боббі Каннавале та Джуліанною Ніколсон у ролях другого плану, був відкладений. За чутками, його прем’єра мало не відбулася в Каннах цього року, і Netflix стривожений тим, наскільки він шокує. Сама Оутс високо оцінила чорновий варіант фільму минулого року, назвавши його “блискучою”, “тривожною” та “абсолютно феміністичною інтерпретацією”.