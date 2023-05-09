У 2023-му пісенний конкурс Євробачення мав би відбутися в Україні через перемогу гурту Kalush Orchestra у 2022 році. Проте через повномасштабну війну в Україні міжнародний конкурс перенесли до Великої Британії.

Євробачення 2023 відбудеться у Ліверпулі, а Україну представлятиме гурт Tvorchi з піснею Heart of Steel (Серце зі сталі).

Коли Україна виступатиме на Євробаченні 2023 – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Коли Tvorchi виступатимуть на Євробаченні 2023 – дата

Перший півфінал Євробачення у 2023 році відбудеться у вівторок, 9 травня, а виступи учасників конкурсу в другому півфіналі вдасться побачити у четвер, 11 травня.

А от фінал пісенного конкурсу заплановано на суботу, 13 травня.

Оскільки у 2022 році Україна перемогла у пісенному конкурсі, її представник у 2023-му виступатиме відразу у фіналі. Тобто цьогоріч дуету Tvorchi не потрібно проходити сито півфіналів.

– Відповідно, гурт Tvorchi виступить у фіналі 13 травня під номером 19.

Окрім України автоматично до фіналу потрапляють країни Великої п’ятірки, серед яких – Велика Британія, Франція, Німеччина, Італія та Іспанія.

У якій частині шоу виступатиме Україна 13 травня

У п’ятницю, 12 травня, глядачі дізнаються, в якому порядку виступатимуть учасники, які пройшли у фінал Євробачення 2023.

Наразі відомі лише порядкові номери країни-переможця 2022 року України (19) та приймаючої країни Великої Британії (26).

Євробачення 2023: що відомо

Tvorchi поїдуть до Ліверпуля з піснею Heart of Steel. Як зазначають самі українські артисти, це пісня про сильних українців та їхні серця зі сталі.

9 березня 2023 року артисти представили оновлену версію конкурсної композиції. Туди Tvorchi додали рядки українською мовою. Окрім цього, наприкінці треку з’явився програш. Також мелодія набула динамічнішого звучання.