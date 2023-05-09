В 2023-м песенный конкурс Евровидение должен был бы проходить в Украине из-за победы группы Kalush Orchestra в 2022 году. Однако из-за полномасштабной войны в Украине международный конкурс перенесли в Великобританию.

Евровидение 2023 состоится в Ливерпуле, а Украину будет представлять группа Tvorchi с песней Heart of Steel (сердце из стали).

Когда Украина будет выступать на Евровидении 2023 — читайте в материале Фактов ICTV.

Когда Tvorchi выступят на Евровидении 2023 – дата

Первый полуфинал Евровидения в 2023 году пройдет во вторник, 9 мая, а выступления участников конкурса во втором полуфинале удастся увидеть в четверг, 11 мая.

А вот финал песенного конкурса запланирован на субботу, 13 мая.

Поскольку в 2022 году Украина одержала победу в песенном конкурсе, ее представитель в 2023-м будет выступать сразу в финале. То есть в этом году дуэту Tvorchi не нужно проходить сито полуфиналов.

— Соответственно, группа Tvorchi выступит в финале 13 мая под номером 19.

Кроме Украины автоматически в финал попадают страны Большой пятерки, среди которых – Великобритания, Франция, Германия, Италия и Испания.

В какой части шоу будет выступать Украина 13 мая

В пятницу, 12 мая, зрители узнают, в каком порядке будут выступать участники, прошедшие в финал Евровидения 2023.

Пока известны только порядковые номера страны-победителя 2022 года Украины (19) и принимающей страны Великобритании (26).

Евровидение 2023: что известно

Tvorchi поедут в Ливерпуль с песней Heart of Steel. Как отмечают сами украинские артисты, это песня о сильных украинцах и их сердцах из стали.

9 марта 2023 года артисты представили обновленную версию конкурсной композиции. Туда Tvorchi добавили строки на украинском языке. Кроме этого, в конце трека появился проигрыш. Также мелодия приобрела более динамичное звучание.