Пісенний конкурс Євробачення 2023 стартує вже 9 травня. Від України на конкурс поїде гурт Tvorchi, до складу якого входять саунд-продюсер Андрій Гуцуляк і вокаліст Джеффрі Кенні.

Колектив виступить на конкурсі з піснею Heart of Steel. Факти ICTV вирішили зібрати усі версії та ремікси пісні Heart of Steel, яку на Євробаченні 2023 виконає український гурт Tvorchi.

Heart of Steel – версія для Нацвідбору

З цією версією Tvorchi виступали на Нацвідборі та перемогли!

У своїй пісні вони співають про незламність і силу духу людей, створених з волі та сталі.

Heart of Steel – пісня про нескорених і незламних, про тих, хто попри всі труднощі рухається вперед.

Heart of Steel – версія Євробачення 2023

Під час Нацвідбору Tvorchi порадили удосконалити пісню. Тому колектив додав до треку український куплет, а наприкінці композиції – гру на скрипці.

Куплет, який лунає українською мовою: Незважаючи на біль, я продовжую свій бій, світ палає, а ти дій. Окрім цього, наприкінці треку з’явився програш. Також мелодія набула динамічнішого звучання. Ремікс пісні Ремікс треку Heart of Steel – про єднання мільйонів сердець українців. Свідомих, мотивованих та сильних духом. – Навіть у найтемнішу ніч, навіть в комендантську годину ми творимо нову українську культуру, і ніщо нас не може зупинити.

Текст пісні Heart of Steel

Sometimes gotta let it go

Sometimes gotta look away

Sometimes you just gotta know

When to stick your middle finger up in the air

I cannot explain

Tell you how I feel

Life is just a game

And I’m playing for the win

Don’t be scared to say just what you think

‘Cause no matter how bad, someone’s listening

Don’t care what you say

Don’t care how you feel

Get out of my way

‘Cause I got a heart of steel

Ooh-ooh-ooh

(Don’t care what you say)

Ooh-ooh-ooh

(Or how you feel)

Ooh-ooh-ooh

(Oh, I got a heart of steel, oh-oh)

You just like to act a fool

Tryna get in my head like

When I turn on my headlights

I can see right through you

Tryna get a reaction

I just hit the action move

You know I can never lose

You like the attention too

This has nеver been about you

Don’t be scared to say just what you think

‘Cause no matter how bad, someone’s listening

Don’t care what you say

Don’t care how you feel

Get out of my way

‘Cause I got a heart of steel

Ooh-ooh-ooh

(Don’t care what you say)

Ooh-ooh-ooh

(Or how you feel)

Ooh-ooh-ooh

(Oh, I got a heart of steel, oh-oh)

Ooh-ooh-ooh

(Don’t care what you say)

Ooh-ooh-ooh

(Or how you feel)

Ooh-ooh-ooh

(Oh, I got a heart of steel, oh-oh)