Прогнози букмекерів щодо міжнародного пісенного конкурсу Євробачення 2022 оновилися після того, як стало відомо, що Україну представить гурт Kalush Orchestra.

Перше місце в прогнозах букмекерів на Євробаченні 2022 посідає Італія – ​​18%. Далі йде Австралія – 11%. На третьому місці Польща – 7%.

Четверте місце посідає Швеція – 6%. На п’ятому місці з таким самим показником розташувалася Україна.

Далі у прогнозах йде Греція – 5%, Норвегія та Швейцарія – 4%, Іспанія – 3%. Десятку лідерів замикає Франція – 3%.

На останньому 41 місці в таблиці Північна Македонія – менше 1%.

Нагадаємо, що Євробачення 2022 пройде в Турині (Італія) завдяки перемозі рок-гурту Maneskin.

У 2022 році Україну на міжнародному пісенному конкурсі представить гурт Kalush Orchestra з піснею Stefania. Варто зазначити, що на нацвідборі на Євробачення 2022 музичний колектив посів друге місце, перше дісталося Аліні Паш.

Проте серед українців почало активно зростати обурення через минуле співачки. Йдеться про її поїздку до Криму в 2015 році. Її звинувачували в тому, що адмінкордон вона перетнула незаконним чином — через Москву.

Щоб припинити суперечки, Аліна надала довідку з ДПСУ, що вона перетинала адмінкордон через КПВВ Чаплинка на Херсонщині. Проте, прикордонники спростували цю інформацію, мовляв, такий документ нікому не видавався.