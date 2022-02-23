Шоу-бізнес Технології Авто Відпочинок Свята в Україні Астрологія Лайфхаки Cпецтеми Відео
Фото Музика

Kalush їде на Євробачення: як змінилися ставки букмекерів

23 Лютого 2022, 11:55
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Kalush їде на Євробачення: як змінилися ставки букмекерів
Джерело: Eurovision

Прогнози букмекерів щодо міжнародного пісенного конкурсу Євробачення 2022 оновилися після того, як стало відомо, що Україну представить гурт Kalush Orchestra.

Перше місце в прогнозах букмекерів на Євробаченні 2022 посідає Італія – ​​18%. Далі йде Австралія – 11%. На третьому місці Польща – 7%.

Четверте місце посідає Швеція – 6%. На п’ятому місці з таким самим показником розташувалася Україна.

Читайте також:
Kalush їде на Євробачення: як змінилися ставки букмекерівІталія знову переможе на Євробаченні? Чому Mahmood та Blanco сподобалися букмекерам

Далі у прогнозах йде Греція – 5%, Норвегія та Швейцарія – 4%, Іспанія – 3%. Десятку лідерів замикає Франція – 3%.

На останньому 41 місці в таблиці Північна Македонія – менше 1%.

Нагадаємо, що Євробачення 2022 пройде в Турині (Італія) завдяки перемозі рок-гурту Maneskin.

У 2022 році Україну на міжнародному пісенному конкурсі представить гурт Kalush Orchestra з піснею Stefania. Варто зазначити, що на нацвідборі на Євробачення 2022 музичний колектив посів друге місце, перше дісталося Аліні Паш.

Проте серед українців почало активно зростати обурення через минуле співачки. Йдеться про її поїздку до Криму в 2015 році. Її звинувачували в тому, що адмінкордон вона перетнула незаконним чином — через Москву.

Щоб припинити суперечки, Аліна надала довідку з ДПСУ, що вона перетинала адмінкордон через КПВВ Чаплинка на Херсонщині. Проте, прикордонники спростували цю інформацію, мовляв, такий документ нікому не видавався.

Читайте також:
Kalush їде на Євробачення: як змінилися ставки букмекерівЗа руку не ловили: продюсер Kalush зв’язався з Бардашем після заяви про наркотики

Теги
Євробачення , Букмекери
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь