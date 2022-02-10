В Італії на фестивалі в Сан-Ремо переміг дует Mahmood та Blanco з піснею Brividi, таким чином здобувши право представляти рідну країну на Євробаченні-2022.

Єврофани чудово знають, хто такий Mahmood, адже для нього це друга спроба. Букмекери вже прогнозують перемогу Італії, а глядачі активно слухають трек Brividi.

Чому букмекери так сильно взялися за дует Mahmood і Blanco, та чому єврофанам одразу зайшов їхній трек – нумо розбиратися.

Фестиваль у Сан-Ремо 2022

Італійці обрали своїх представників на Євробаченні-2022. Ними стали Mahmood та Blanco. Дует виконав пісню Brividi.

Пісня одразу багатьом припала до душі, адже там співається про те, що кожен хоч раз у житті переживав. Італійське слово brividi перекладається як тремтіння, або мурахи.

У пісні розповідається про кохання людей, у взаємнах яких настала криза.

– І я хотів би любити тебе, але я завжди помиляюся. І я тремчу, тремчу, тремчу. Ти той, хто будить мене вранці. Ти той, хто бруднить мою постіль вином. Ти той, хто кусає мою шкіру. Зі своїми зміїними очима ти – повна протилежність ангела, – співається в пісні.

Та й образи харизматичних артистів багатьом до вподоби.

Що пишуть люди:

Я слухав цю пісню нездорову кількість разів з того часу, як вона вийшла. Я просто закоханий у їхні живі виступи. Музика, лірика, гарна італійська мова, їхні голоси, їхня хімія на сцені — все ідеально поєднується.

Такий гарний дует. Дивно бачити, як вони доповнюють один одного, дозволяють сяяти, не прагнучи затьмарити.

Країни зазвичай не намагаються виграти Євробачення двічі поспіль, але Італія не має іншого вибору.

Артисти вирішили зобразити приклад одностатевого кохання. Багатьом такий формат дуже сподобався, та були й упереджені консерватори.

Історію, про яку співають хлопці, добре підкреслив кліп. Лише за вісім днів він зібрав понад 18 млн переглядів. Трек увійшов до топ-10 найпопулярніших пісень на Spotify у всьому світі. За добу його прослухали понад 3 млн разів.

Прогноз букмекерів

Як ми знаємо, Євробачення у 2022 році пройде в Італії, у Турині. Однак італійці мають усі шанси затримати конкурс у себе ще на один рік, адже букмекери поки що перемогу обіцяють саме їм.

Варто зважити на той факт, що багато країн уже представили своїх учасників, проте деякі ще навіть не публікували пісні з нацвідборів на Євробачення.

Тому це лише проміжні результати. Утім, якщо дивитися на попередні роки, то переможець, за їхніми прогнозами, може змінитися. Хоча Mahmood і Blanco навряд чи опустяться нижче за третій рядок у списку букмекерів.

Хто такий Mahmood

Італійського виконавця Mahmood досі добре пам’ятають єврофани. Адже ще у 2019 році він був учасником Євробачення. І показав чудовий результат, посівши друге місце на конкурсі. Поступився він тоді лише Дункану Лоуренсу з піснею Arcade.

У 2019 році Mahmood підкорив слухачів своєю щирістю, адже конкурсна пісня Soldi розповідала його сімейну історію. У треку співається про батька, який кинув його ще малюком заради грошей.

До речі, Mahmood народився в сім’ї італійки та єгиптянина. Проте він не говорить арабською і вважає себе католиком. Також артист не любить розповідати про свою орієнтацію, хоч після перемоги в Сан-Ремо такі запитання йому часто прилітають. Варто уточнити, що Mahmood не робив камінг-аут і загалом уникає позначення своєї орієнтації.

– Заява – Я гей – ні до чого не приведе. Якщо ми продовжимо ці відмінності, гомосексуальність ніколи не сприйматиметься як нормальне явище, яким воно і є, – говорив він раніше.

Проте хлопець запевнив, що щасливий у стосунках.

Що відомо про Blanco

Blanco, справжнє ім’я якого – Рікордо Фабріконі, лише 18 років. Але дебют відбувся ще у 2020 році, коли він випустив свій перший мініальбом.

Реліз вийшов успішним, і хлопець отримав контракт із лейблом Universal. У вересні 2021 року вийшов перший студійник Blu celeste. За цей час платівка встигла стати в Італії тричі платиновою.