Український музичний продюсер Юрій Бардаш, підопічним якого є Wellboy, заявив, що Kalush Orchestra не може їхати на Євробачення 2022. Його претензії стосуються минулого фронтмена колективу Олега Псюка.

Юрій Бардаш оприлюднив серію Instagram-stories, де сказав, що Олег продавав наркотики.

– Я не думаю, що країна настільки глуха і сліпа, щоб відправити на Євробачення людину, яка продавала наркотики – баригу. Як він сам каже, йому просто потрібні були гроші, – сказав продюсер.

Юрій зазначив, що нічого проти таких людей не має, однак коли ти претендуєш на те, щоб представляти країну на міжнародній арені, це не підходить.

– Мені попалася реклама, хтось це просуває як рекламу, що Wellboy відмовляється від Євробачення. Цікаво, кому це треба? – сказав Бардаш.

Згодом Бардаш знову звернувся до своїх підписників і сказав, що він у жодному разі не хоче розганяти конфлікти чи суперечки, він просто намагається зрозуміти для себе.

– У контракті є пункт, який гурт Kalush порушив і на це начебто всі заплющили очі, – зазначив Юрій.

Проте його сумніви тривали не довго, оскільки Бардаш повідомив, що з ним зв’язався продюсер Kalush Orchestra.

– Продюсер Kalush Orchestra написав так, що ніхто за руку його не зловив, кримінального провадження не було, тому він чистий і прекрасний. Все, мене ця відповідь влаштувала, дякую всім, – підсумував Юрій.

12 лютого відбувся відбір на Євробачення 2022 від України. Право представляти нашу країну дісталося Аліні Паш, проте згодом стало відомо, що вона не може поїхати на пісенний конкурс. Друге місце на нацвідборі зайняли Kalush Orchestra, тому гурту запропонували це право.

Пильні громадяни в соцмережах знайшли непрямі докази того, що Аліна Паш незаконно відвідувала Крим у серпні 2015 року.

Щоб закрити всі суперечки щодо цього, Аліна подала Суспільному довідку про те, що в’їзд та виїзд до Криму здійснювався через КПВВ Чаплинка. Проте, активіст Сергій Стерненко звернув увагу на справжність довідки.

Згодом Суспільне дало задню і заявило, що відмовляється підписувати договір з Паш до моменту, поки ДПСУ не надасть інформацію щодо справжності довідки.

Зі свого боку, Аліна Паш до останнього стверджувала, що документ є справжнім, і вона може взяти ще одну довідку і довести це.

15 лютого спікер ДПСУ Андрій Демченко підтвердив Фактам ICTV інформацію про те, що прикордонники не видавали довідку Аліні Паш.