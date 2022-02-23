Прогнозы букмекеров относительно международного песенного конкурса Евровидение 2022 обновились после того, как стало известно, что Украину представит группа Kalush Orchestra.

Первое место в прогнозах букмекеров на Евровидение 2022 занимает Италия — 18%. Далее идет Австралия — 11%. На третьем месте Польша — 7%.

Четвертое место занимает Швеция — 6%. На пятом месте с таким же показателем расположилась Украина.

Далее в прогнозах идет Греция — 5%, Норвегия и Швейцария — 4%, Испания — 3%. Десятку лидеров замыкает Франция — 3%.

На последнем 41-ом месте в таблице Северная Македония — менее 1%.

Напомним, что Евровидение 2022 пройдет в Турине (Италия), благодаря победе рок-группы Maneskin.

В 2022 году Украину на международном песенном конкурсе представит группа Kalush Orchestra с песней Stefania. Стоит отметить, что на нацотборе на Евровидение 2022 музыкальный коллектив занял второе место, первое досталось Алине Паш.

Однако среди украинцев начало активно расти негодование из-за прошлого певицы. Речь идет о ее поездке в Крым в 2015 году. Ее обвиняли в том, что админграницу она пересекла незаконным образом — через Москву.

Чтобы прекратить споры, Алина предоставила справку из ГПСУ, что она пересекала админграницу через КПВВ Чаплынка в Херсонской области. Однако пограничники опровергли эту информацию, мол, такой документ никому не выдавался.