На Євробачення 2022 Kalush Orchestra вирушить в оновленому складі. Замість бек-вокаліста гурту Джоні Дивного в Турині співатиме фронтмен гурту Сальто назад Саша Таб.

Відтепер співак в офіційному складі гурту та разом із Kalush Orchestra поїде представляти Україну на Євробаченні 2022.

Причини заміни бек-вокаліста гурт не розголошує. Сам Саша Таб зізнався, що прийняв пропозицію через те, що Джонні Дивний нібито не зміг поїхати в Турин.

– Мені написали мої друзі з гурту Kalush Orchestra, що їм потрібен бек-вокаліст, оскільки їхній бек-вокаліст не зміг поїхати. Я був дуже радий, підтримав свій улюблений гурт, своїх друзів, – згадує Саша Таб.

Співак зізнається, для нього велика честь представляти Україну на міжнародному конкурсі.

В оновленому складі Kalush Orchestra вже виступив на Площі Ринок у Льовові. Також Саша Таб уже вирушив із гуртом на промоконцерт Israel Calling 2022.

Нагадаємо, Саша Таб у складі гурту Сальто назад був фіналістом національного відбору на Євробачення 2017 із піснею О мамо. Гурт став відкриттям нацвідбору і завоював шалену любов глядачів.

– Моя доля все-таки побувати на Євробаченні. У 2017 році я був на відборі з піснею про маму. І так вийшло, що знову пісня про маму – Stefania, – зауважив Саша Таб.

Прихильники гурту зраділи таким новаціям:

А що з Джоні, чому замінили?

Шкода, що сам гурт Сальто назад зник. У них круті пісні. Сподіваюся, що після Євробачення, цей гурт продовжить існувати.

Краще б його на приспів поставили, було б без лажі принаймні.

Головне, щоб чувак, який співає приспів, поїхав.

Це чудово! У Саші відмінний вокал.

Це доля!

Нагадаємо, півфінали Євробачення 2022 заплановані на 10 і 12 травня. Фінал міжнародного конкурсу відбудеться 14 травня.