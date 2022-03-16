Євробачення 2022 року відбудеться в Турині (Італія) після перемоги гурту Maneskin із піснею Zitti e buoni.
Практично всі учасники Євробачення вже визначилася, з якими піснями представлятимуть свої країни на музичному конкурсі.
Всі пісні Євробачення 2022 (список оновлюється)
Перший півфінал (10 травня)
Албанія. Ронела Хаяті – Sekret
Болгарія. Intelligent Music Project – Intention
Латвія. Citi Zēni – Eat Your Salad
Литва. Моніка Лю – Sentimentai
Молдова. Zdob și Zdub та Frații Advahov – Trenulețul
Нідерланди. S10 – De diepte
Словенія. LPS – Disko
Україна. Kalush Orchestra – Стефанія
Швейцарія. Маріус Бер – Boys Do Cry
Австрія. LUM!X feat. Піа Марія – Halo
Вірменія. Роза Лінн
Греція. Аманда Тенфьорд – Die Together
Данія. Reddi – The Show
Ісландія. Сіґґа, Бета й Елін – Með hækkandi sól
Норвегія. Subwoolfer – Give That Wolf a Banana
Португалія. Маро – Saudade, saudade
Хорватія. Міа Дімшич – Guilty Pleasure
Другий півфінал (12 травня)
Австралія. Шелдон Райлі – Not the Same
Азербайджан. Надір Рустемлі
Грузія. Circus Mircus – Lock Me In
Ізраїль. Майкл Бен Девід – I.M
Кіпр. Андромаха – Ela!
Мальта. Емма Мускат – I Am What I Am
Сан-Марино. Акілле Лауро – Stripper
Сербія. Констракта – In Corpore Sano
Фінляндія. The Rasmus – Jezebel
Бельгія. Джеремі Макізе – Miss You
Естонія. Стефан – Hope
Ірландія. Брук – That’s Rich
Північна Македонія. Андреа – Circles
Польща. Охман – River
Румунія. WRS – Llámame
Чехія. We Are Domi – Lights Off
Чорногорія. Владана – Breathe
Швеція. Корнелія Джейкобс – Hold Me Closer
Фінал (14 травня)
Велика Британія. Сем Райдер – Space Man
Іспанія. Шанель – SloMo
Італія. Махмуд і Бланко – Brividi
Німеччина. Малік Гарріс – Rockstars
Франція. Алван і Ахез – Fulenn
Нагадаємо, попри війну в Україні гурт Kalush Orchestra візьме участь у Євробаченні 2022.
Колектив розглядає два сценарії. Якщо до травня Україні вдасться вигнати зі своєї землі путінські війська, Kalush поїде в Турин. В іншому випадку хлопці запишуть відео виступу для організаторів музичного конкурсу.
Зараз букмекери прогнозують Україні перемогу на Євробаченні 2022 – розрив фаворитів із другим місцем становить 15%.