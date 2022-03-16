Євробачення 2022 року відбудеться в Турині (Італія) після перемоги гурту Maneskin із піснею Zitti e buoni.

Практично всі учасники Євробачення вже визначилася, з якими піснями представлятимуть свої країни на музичному конкурсі.

Всі пісні Євробачення 2022 (список оновлюється)

Перший півфінал (10 травня)

Албанія. Ронела Хаяті – Sekret

Болгарія. Intelligent Music Project – Intention

Латвія. Citi Zēni – Eat Your Salad

Литва. Моніка Лю – Sentimentai

Молдова. Zdob și Zdub та Frații Advahov – Trenulețul

Нідерланди. S10 – De diepte

Словенія. LPS – Disko

Україна. Kalush Orchestra – Стефанія

Швейцарія. Маріус Бер – Boys Do Cry

Австрія. LUM!X feat. Піа Марія – Halo

Вірменія. Роза Лінн

Греція. Аманда Тенфьорд – Die Together

Данія. Reddi – The Show

Ісландія. Сіґґа, Бета й Елін – Með hækkandi sól

Норвегія. Subwoolfer – Give That Wolf a Banana

Португалія. Маро – Saudade, saudade

Хорватія. Міа Дімшич – Guilty Pleasure

Другий півфінал (12 травня)

Австралія. Шелдон Райлі – Not the Same

Азербайджан. Надір Рустемлі

Грузія. Circus Mircus – Lock Me In

Ізраїль. Майкл Бен Девід – I.M

Кіпр. Андромаха – Ela!

Мальта. Емма Мускат – I Am What I Am

Сан-Марино. Акілле Лауро – Stripper

Сербія. Констракта – In Corpore Sano

Фінляндія. The Rasmus – Jezebel

Бельгія. Джеремі Макізе – Miss You

Естонія. Стефан – Hope

Ірландія. Брук – That’s Rich

Північна Македонія. Андреа – Circles

Польща. Охман – River

Румунія. WRS – Llámame

Чехія. We Are Domi – Lights Off

Чорногорія. Владана – Breathe

Швеція. Корнелія Джейкобс – Hold Me Closer

Фінал (14 травня)

Велика Британія. Сем Райдер – Space Man

Іспанія. Шанель – SloMo

Італія. Махмуд і Бланко – Brividi

Німеччина. Малік Гарріс – Rockstars

Франція. Алван і Ахез – Fulenn

Нагадаємо, попри війну в Україні гурт Kalush Orchestra візьме участь у Євробаченні 2022.

Колектив розглядає два сценарії. Якщо до травня Україні вдасться вигнати зі своєї землі путінські війська, Kalush поїде в Турин. В іншому випадку хлопці запишуть відео виступу для організаторів музичного конкурсу.

Зараз букмекери прогнозують Україні перемогу на Євробаченні 2022 – розрив фаворитів із другим місцем становить 15%.