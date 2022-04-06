На Евровидение 2022 Kalush Orchestra отправится в обновленном составе. Вместо бэк-вокалиста группы Джонни Странного в Турине будет петь фронтмен группы Сальто назад Саша Таб.
Теперь певец в официальном составе группы и вместе с Kalush Orchestra поедет представлять Украину на Евровидении 2022.
Причины замены бэк-вокалиста группа не разглашает. Сам Саша Таб признался, что принял предложение из-за того, что Джонни Странный якобы не смог поехать в Турин.
– Мне написали мои друзья из группы Kalush Orchestra, что им нужен бэк-вокалист, поскольку их бек-вокалист не смог уехать. Я был очень рад, поддержал свою любимую группу, своих друзей, – вспоминает Саша Таб.
Певец признается, что для него большая честь представлять Украину на международном конкурсе.
В обновленном составе Kalush Orchestra уже выступил на Площади Рынок во Львове. Также Саша Таб отправился с группой на промоконцерт Israel Calling 2022.
Напомним, Саша Таб в составе группы Сальто назад был финалистом национального отбора на Евровидение 2017 с песней О мамо. Группа стала открытием нацотбора и завоевала безумную любовь зрителей.
– Моя судьба все-таки побывать на Евровидении. В 2017 году я был на отборе с песней о маме. И так получилось, что снова песня о маме – Stefania, – отметил Саша Таб.
Поклонники группы обрадовались таким новациям:
- А что с Джонни, почему заменили?
- Жаль, что сама группа Сальто назад исчезла. У них крутые песни. Надеюсь, что после Евровидения эта группа продолжит существовать.
- Лучше бы его на припев поставили, было бы без лажи по крайней мере.
- Главное, чтобы чувак, поющий припев, поедет.
- Это замечательно! У Саши отличный вокал.
- Это судьба!
Напомним, полуфиналы Евровидения 2022 запланированы на 10 и 12 мая. Финал международного конкурса пройдет 14 мая.