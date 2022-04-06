На Евровидение 2022 Kalush Orchestra отправится в обновленном составе. Вместо бэк-вокалиста группы Джонни Странного в Турине будет петь фронтмен группы Сальто назад Саша Таб.

Теперь певец в официальном составе группы и вместе с Kalush Orchestra поедет представлять Украину на Евровидении 2022.

Причины замены бэк-вокалиста группа не разглашает. Сам Саша Таб признался, что принял предложение из-за того, что Джонни Странный якобы не смог поехать в Турин.

– Мне написали мои друзья из группы Kalush Orchestra, что им нужен бэк-вокалист, поскольку их бек-вокалист не смог уехать. Я был очень рад, поддержал свою любимую группу, своих друзей, – вспоминает Саша Таб.

Певец признается, что для него большая честь представлять Украину на международном конкурсе.

В обновленном составе Kalush Orchestra уже выступил на Площади Рынок во Львове. Также Саша Таб отправился с группой на промоконцерт Israel Calling 2022.

Напомним, Саша Таб в составе группы Сальто назад был финалистом национального отбора на Евровидение 2017 с песней О мамо. Группа стала открытием нацотбора и завоевала безумную любовь зрителей.

– Моя судьба все-таки побывать на Евровидении. В 2017 году я был на отборе с песней о маме. И так получилось, что снова песня о маме – Stefania, – отметил Саша Таб.

Поклонники группы обрадовались таким новациям:

А что с Джонни, почему заменили?

Жаль, что сама группа Сальто назад исчезла. У них крутые песни. Надеюсь, что после Евровидения эта группа продолжит существовать.

Лучше бы его на припев поставили, было бы без лажи по крайней мере.

Главное, чтобы чувак, поющий припев, поедет.

Это замечательно! У Саши отличный вокал.

Это судьба!

Напомним, полуфиналы Евровидения 2022 запланированы на 10 и 12 мая. Финал международного конкурса пройдет 14 мая.