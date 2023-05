У 2012 році мільйони телеглядачів по всій Європі спостерігали за пісенним конкурсом Євробачення, який проходив в Баку. Тоді від України поїхала співачка Гайтана, яка, попри її хороший виступ і активних уболівальників у залі, виборола 15 місце.

Найбільше овацій та перемогу на конкурсі тоді отримала співачка Loreen, яка виконала пісню Euphoria. Як Loreen від Швеції перемогла на Євробаченні 2012 – читайте в матеріалі.

Як виступила Loreen із піснею Euphoria на Євробаченні 2012

Трек Euphoria, з яким шведська співачка Loreen перемогла на Євробаченні у 2012 році, залишається одним із найпопулярніших хітів конкурсу за всю історію його існування.

Здається, тріумфаторка вирішила повторити свій успіх – Loreen повернеться на міжнародну вокальну арену у Ліверпулі (Велика Британія) у цьому році.

Окрім цікавого звучання пісні, у 2012 році Loreen підкорила глядачів манерою виконання, легкістю рухів та незвичайною родзинкою – дівчина виконувала переможну пісню босою.

Loreen та пісня Euphoria: які бали отримала співачка зі Швеції

Під час голосування на Євробаченні у 2012 році Loreen набрала 372 бали. За результатами голосування, 2-ге місце посіла Росія (259 балів), а 3-тє – Сербія (214 балів).

Всього у голосуванні тоді взяли участь 42 країни-учасниці конкурсу. Результати залежали 50% на 50% від глядачів Євробачення та від професійного журі конкурсу.

Loreen на Євробаченні-2012: які на той час робили ставки букмекери

У 2012 році на початку квітня найбільший шанс поїхати додому з перемогою, за підрахунками букмекерів, могли Loreen зі Швеції з піснею Euphoria та російський колектив Бурановские бабушки з композицією Party for Everybody.

Сербії ж пророкували третє місце. Однак за декілька тижнів до фіналу букмекери виділили одного переможця пісенного конкурсу – Loreen. Тому ставили вболівальники саме на неї.

Скільки переглядів на пісні Loreen-Euphoria на YouTube

На офіційному каналі Євробачення у YouTube після Loreen зібрала 53 млн переглядів. Це за всі 10 років, поки пісня на платформі. Крім цього, вражає й число коментарів – їх там понад 25 тис. Для порівняння, виступ Verka Serduchka у 2007 набрав за 16 років на YouTube 45 млн переглядів. Однак у Сердючки коментарів більше – майже 34 тис.

Loreen-Euphoria: текст пісні

Why, why can’t this moment last forever more

Tonight, tonight eternity’s an open door

No, don’t ever stop doing the things you do

Don’t go in every breath I take I’m breathing you

Euphoria

Forever, ‘til the end of time

From now on, only you and I

We’re going u-u-u-u-u-u-up

Euphoria

An everlasting piece of art

A beating love within my heart

We’re going u-u-u-u-u-u-up

We are here

We are alone in our own universe

We are free where everything’s aloud and love comes first

Forever and ever together we sail into infinity

We’re higher and higher and higher

We’re reaching for divinity

Euphoria

Forever, ‘til the end of time

From now on, only you and I

We’re going u-u-u-u-u-u-up

Euphoria

An everlasting piece of art

A beating love within my heart

We’re going u-u-u-u-u-u-up

Forever we sail into infinity

We’re higher we’re reaching for divinity

Euphoria

We’re going u-u-u-u-u-u-up

Loreen-Euphoria: переклад пісні

Чом, чому ця мить навіки не трива

В цю ніч, у цю ніч вічність двері відкрива

Ні, ніколи ти не припиняй свій рух

Не йди, тільки тобою дихає мій дух

Тут ти і я, навіки, до кінця, завжди

Віднині тільки я і ти

Летимо

Ейфорія

Як твір безсмертної краси

Кохання шал серце несе

Летимо

Нарешті

Ми є самі тут на увесь наш світ, вільні тут

Можем усе ми за коханням вслід

Навіки й усюди разом ми, здіймаємося до небес

Ми линем угору, ми линем, веде наш шлях у край чудес

Де ти і я

Навіки до кінця завжди

Віднині тільки я і ти

Линемо

Ейфорія

Loreen-Euphoria: про що була пісня

В інтерв’ю для GT співачка сказала, що для неї ця пісня – про свободу та відчуття.

Думаю, що я показала, що не боюся відчувати. Пісня та номер вийшли дуже кінематографічними та драматичними. Це робить свою роботу. Ця пісня – про існування. Коли ти так голосно співаєш, ти ніби стоїш на вершині гори. Це ще й відчуття волі, яке має мету.

Фото – скрин з відео каналу Eurovision