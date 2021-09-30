Холостячка чи новий кліп? Jerry Heil заінтригувала відео зі зйомок

Українська співачка Jerry Heil (справжнє ім’я – Яна Шемаєва) заінтригувала шанувальників новим відео зі зйомок.

На особистій сторінці в Instagram зірка опублікувала ролик з ведучим романтичного реаліті Холостячка Григорієм Решетніком.

На відео він стукає у двері будинку, поки Jerry Heil стоїть на балконі на другому поверсі.

– Вчора він постукав і в мої двері… Впізнали? Здогадалися тепер, про які зйомки я говорила? – запитала підписників зірка.

Шанувальників Jerry Heil здивував цей ролик. Дехто припустив, що співачка може стати учасницею третього сезону проекту Холостячка. А хтось думає, що зірка працює над новим кліпом.

Більше того, у сторіз Jerry Heil показала кадри зі зйомок, на яких біля будинку стоять чоловіки у костюмах та з кактусами в руках. Проте, щоб зберегти інтригу, співачка закрила їхні обличчя.

Холостячка?

Нова Холостячка?

Якщо ти будеш Холостячкою, то це буде перший та єдиний сезон, який я подивлюся!

Шукають нову Холостячку. І ти одна з найвідоміших і тих, що на слуху.

Щось цікаве буде!

Зйомки кліпу.

Я думаю, що це зйомки кліпу, бо на нову Холостячку ще не оголошували кастинг для чоловіків, – пишуть свої здогадки у коментарях.

Нагадаємо, що головною героїнею другого сезону шоу Холостячка є співачка Злата Огнєвіч. Наразі за її серце змагаються 14 чоловіків.

Але ще напередодні прем’єри шоу фанати не раз говорили, що Jerry Heil має всі шанси для того, щоб стати головною Холостячкою країни.

До речі, зараз Jerry Heil та Григорій Решетнік разом беруть участь у зйомках легендарного шоу Україна має талант.

Співачка стала ведучою бекстейджу, тому показуватиме глядачам залаштунки проекту. Прем’єра відбудеться вже 23 жовтня на телеканалі СТБ.