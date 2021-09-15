Прем’єра нового сезону легендарного шоу Україна має талант відбудеться 23 жовтня о 19.00. Про це повідомив телеканал СТБ.

Творці шоу зазначили, що це буде особливий та інноваційний сезон, який зможе здивувати глядачів зі всього світу.

– На сцену шоу вийдуть українці, яким аплодує весь світ, а глядачі побачать неймовірні, часом приголомшливі таланти, легендарні повернення улюблених героїв і нові імена. А також унікальні номери, у яких використано новітні технології, – повідомили творці шоу.

Ведучим шоу став Григорій Решетнік, а залаштунки проекту глядачам покаже співачка Jerry Heil.

У суддівських кріслах ви побачите телеведучого Сергія Притулу, акторку Ксенію Мішину та хореографа Євгена Кота. Більше того, у складі зіркового журі з’явиться і четвертий суддя.

Ще одне суддівське крісло належатиме олімпійським чемпіонам та зіркам, завдяки яким прапор України піднімався на різних міжнародних аренах.

Нещодавно Ксенія Мішина та Євген Кот станцювали на суддівському столі на шоу Україна має талант.

Під час перерви між зйомками вони вирішили згадати спільне хореографічне минуле та розважити публіку.

Ксенія танцювала в обтислій латексній сукні бордового кольору. А Євген постав у чорному костюмі, білій сорочці та кедах.