Холостячка или новый клип? Jerry Heil заинтриговала видео со съемок

Украинская певица Jerry Heil (настоящее имя — Яна Шемаева) заинтриговала поклонников новым видео со съемок.

На личной странице в Instagram звезда опубликовала ролик с ведущим романтического реалити Холостячка Григорием Решетник.

На видео он стучит в дверь дома, пока Jerry Heil стоит на балконе на втором этаже.

— Вчера он постучал и в мою дверь… Узнали? Догадались теперь, о каких съемках я говорила? — спросила подписчиков звезда.

Поклонников Jerry Heil удивил этот ролик. Некоторые предположили, что певица может стать участницей третьего сезона проекта Холостячка. А кто-то думает, что звезда работает над съемками нового клипа.

Более того, в сториз Jerry Heil показала кадры со съемок, на которых у дома стоят мужчины в костюмах и с кактусами в руках. Однако, чтобы сохранить интригу, певица закрыла их лица.

Холостячка?

Новая Холостячка?

Если ты будешь Холостячкой, то это будет первый и единственный сезон, который я посмотрю!

Ищут новую Холостячку. И ты одна из самых известных и тех, что на слуху.

Что-то интересное будет!

Съемки клипа.

Я думаю, что это съемки клипа, потому что на новую Холостячку еще не объявляли кастинг для мужчин, — пишут свои догадки в комментариях.

Напомним, что главной героиней второго сезона шоу Холостячка является певица Злата Огневич. Сейчас за ее сердце соревнуются 14 мужчин.

Но еще накануне премьеры шоу фанаты не раз говорили, что Jerry Heil имеет все шансы для того, чтобы стать главной Холостячкой страны.

Кстати, сейчас Jerry Heil и Григорий Решетник вместе участвуют в съемках легендарного шоу Україна має талант.

Певица стала ведущей бэкстейджа, поэтому будет показывать зрителям закулисье проекта. Премьера состоится уже 23 октября на телеканале СТБ.