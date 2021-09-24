У п’ятницю, 25 вересня, на телеканалі СТБ пройшов другий випуск романтичного реаліті Холостячка 2 з головною героїнею – Златою Огнєвіч.

Кому вдалося підкорити серце співачки, які побачення були найромантичнішими та хто пішов з проекту – дійзнайтесь на Фактах ICTV.

Незабутній стрибок з парашутом з Дмитром

Право першого побачення зі Златою отримав власник клінінгової компанії та студії дизайну зі Львова – Дмитро.

Чоловік любить екстрим, тож підготував для артистки стрибок з парашутом. Злата відверто була приголомшена, адже це її давня мрія.

Потім Дмитро запросив головню героїню на романтичну вечерю, а також підготував фаєр-шоу. Чоловік розповів про попередній шлюб, а Злата зізналася, що у неї бувають моменти в житті, коли хочеться відпочити десь наодинці. Наприкінці яскравого дня Дмитро отримав бажану бутоньєрку, адже минулого разу вона йому не дісталась.

Гаряча фотосесія у басейні

Роман, Андрій Хвєткевіч та Богдан вирішили організувати для Огнєвіч спільне побачення. Але хлопці домовилися, що кожен проведе зі Златою однакову кількість часу окремо.

Спочатку дівчина зустрілася з Романом. Чоловік зізнався, що мріє про сім’ю та дітей. Окрім того, він підготував романтичний сюрприз – у басейні виклав величезне серце з пелюсток троянд, куди вони разом стрибнули. Злата оцінила Романове старання та його відвертість.

Згодом під час фотосесії почався дощ, але Андрій не розгубився і після того, як Злата Огнєвіч вийшла з басейну одразу взяв ініціативу. Він підготував для головної героїні фотосесію під водою, а ще неймовірний реквізит – прикраси з перлин. Але зйомка не дуже сподобалася Златі, бо вона була складною. Дівчина плуталася в прикрасах і дуже замерзла.

Тоді ж Богдан, побачивши, що вона замерзла, приніс Златі плед та гарячий чай. Після цього він запросив співачку на індивідуальне спілкування та фотосесію. Він вирішив самостійно фотографувати Злату і більше часу провести наодинці. Однак розповідь Богдана про попереді стосунки змусила Злату дещо розчаруватись та задуматись.

Наприкінці побачення бутоньєрку отримав Роман. Адже він, на думку Злати, організував надзвичайно романтичне побачення, а спілкування було дуже легким.

Сумнівні зустрічі та здивування

Олександра, Олега і Васко головна героїня запросила на побачення, оскільки має певні сумніви щодо них.

Під час розмови між Олександром та Златою була легкість і щирість. Але її дуже хвилювало одне питання. Вона розповіла, що на початку проекту їй написала дівчина, яка зауважила, що Огнєвіч потрібно остерігатися чоловіка, який працює в державних органах. Єдиним учасником з такою роботою є Олександр, який працює начальником патрульної служби Кременчука. Але він не розуміє хто і для чого це написав.

Після напруженої розмови чоловік підготував для дівчини тактильну частину побачення, де показав ніжність. Однак наприкінці побачення він повідомив, що має покинути проект на декілька днів, оскільки має виконати оперативне завдання з роботи.

Іншу частину дня Злата провела з Васко. Він запропонував їй разом створити парфуми. Після зворушливої розмови вони створили аромат з троянди, жасмину, кориці й назвали його Полум’я. Також він виконав пристрастну пісню під акомпанемент фортепіано.

Олег ж підкорив Злату романтичною вечерею на даху, де зачарував дівчину турботою та приємно здивував.

Як пройшла церемонія троянд

Перед церемонією троянд Злата серйозно поговорила з Ігорем, який у відеозверненні попросив, не вручати йому бутоньєрку. Чоловік пояснив, що має піти з проекту, бо працює з дітьми, які не можуть його чекати.

Окрім того, він зізнався, що прийшов на реаліті лише, щоб познайомитися з нею особисто. Огнєвіч впевнена, що йому не потрібні стосунки, а лише участь в таких шоу.

Таож Злата вирішила попрощатися з Євгеном, який заявив, що йому подобається, коли жінки першими проявляють ініціативу. Дівчина розповіла, що в неї уже був досвід таких стосунків і повторювати його не хоче. Таким чином за серце співачки далі боротимуться у проекті Холостячка: