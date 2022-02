Український співак Wellboy виступатиме у фіналі національного відбору на Євробачення 2022 з треком Nozzy Bossy.

Артист останнім із учасників презентував свою пісню та кліп. За словами Wellboy, в основі композиції закладений глибокий сенс про цінність свого рідного краю, а босі ноги – це коріння, яке завжди вбирає в себе всю енергію від землі та рухає нас по життю.

Текст пісні Wellboy – Nozzy Bossy

Щоб не робив ти, де б ти не була,

З тобой завжди буде сила села (сила села!)

Лиха минає, вернися домів,

Мрії здійсняться, тільки повір

Якби можна без зусилля було просто не виходячи із дому заробити пару тищ, на-на-на

То б ніколи більше у житті не я, не ти, сім’я й далекі родичи вобще б не парились, но-но-но

А нозі босі, босі, досі я в дорозі,

Мила зачекай, сонце на моєму боці,

А нозі босі, босі, досі я в дорозі,

Аяйой, Well done, Wellboy.

We are leaves of one big tree even you and even me, and my mission is to win

With Nozzy Bossy,

Feel the vibe of native lands gives me power and I dance,

My sunflower is growing fast

Like Nozzy Bossy.

Якби були на Говерлі, бугелі на Буковелі, я б піднявся і з вершини закричав, на-на-на

Якби ти була моделю я б заліз в твою оселю

Нічкой темною до тебе я б на чай но-но-но

А нозі босі, босі, досі я в дорозі,

Мила зачекай, сонце на моєму боці,

А нозі босі, босі, досі я в дорозі,

Аяйой, Well done, Wellboy

Нагадаємо, що фінал національного відбору на Євробачення 2022 відбудеться вже в суботу, 12 лютого.

За право представляти Україну на міжнародній арені боротимуться вісім учасників. Зокрема, Аліна Паш, Cloudless, Kalush Orchestra, Barleben, Michael Soul, Our Atlantic, Roxolana та Wellboy. З якими піснями виступатимуть фіналісти – дивіться на Фактах ICTV.