Український молодий співак та композитор Wellboy став фіналістом відбору на Євробачення 2022 року. На конкурсі він бере участь з треком Nozzy Bossy.

Біографія Wellboy

Антон Олександрович Вельбой народився 9 червня 2000 року у селищі Грунь у Сумській області. За освітою він режисер естради – успішно закінчив Київський національний університет культури та мистецтв.

Бувши студентом, у 2019 році він взяв участь у 10-му сезоні шоу X-Фактор, де його тренером була Настя Каменських. У фіналі шоу він виконав пісню Вітер та посів 3-е місце.

Вже у 2021 році почав співпрацювати із продюсером Юрієм Бардашем. Завдяки спільній роботі Антон заявив про себе світові за допомогою відеокліпу Гуси – прем’єра відбулася у червні минулого року. Через два тижні пісня увійшла до топ-20 українського Apple Music, а кліп зібрав понад 18 млн переглядів на платформі YouTube.

На хвилі хайпу він також виступив на головній сцені музичного фестивалю Atlas Weekend 2021, а потім – на Маріупольському фестивалі MRPL CITY FEST.

Антон зробив справжній прорив в українському шоубізнесі. Його трек Гуси став першою піснею в чарт топ-100 року Apple Music Ukraine. З цією піснею він потрапив у топ-10 YouTube Ukraine та у топ-50 Spotify Ukraine з треком Вишні.

За 2021 музичний сервіс Spotify назвав його головним хітмейкером року в Україні.