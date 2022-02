Украинский певец Wellboy будет выступать в финале национального отбора на Евровидение 2022 года с треком Nozzy Bossy.

Артист последним из участников представил свою песню и клип. По словам Wellboy, в основе композиции заложен глубокий смысл j ценности своего родного края, а босые ноги – это корни, которые всегда впитывают в себя всю энергию от земли и двигают нас по жизни.

Текст песни Wellboy — Nozzy Bossy

Щоб не робив ти, де б ти не була,

З тобой завжди буде сила села (сила села!)

Лиха минає, вернися домів,

Мрії здійсняться, тільки повір

Якби можна без зусилля було просто не виходячи із дому заробити пару тищ, на-на-на

То б ніколи більше у житті не я, не ти, сім’я й далекі родичи вобще б не парились, но-но-но

А нозі босі, босі, досі я в дорозі,

Мила зачекай, сонце на моєму боці,

А нозі босі, босі, досі я в дорозі,

Аяйой, Well done, Wellboy.

We are leaves of one big tree even you and even me, and my mission is to win

With Nozzy Bossy,

Feel the vibe of native lands gives me power and I dance,

My sunflower is growing fast

Like Nozzy Bossy.

Якби були на Говерлі, бугелі на Буковелі, я б піднявся і з вершини закричав, на-на-на

Якби ти була моделю я б заліз в твою оселю

Нічкой темною до тебе я б на чай но-но-но

А нозі босі, босі, досі я в дорозі,

Мила зачекай, сонце на моєму боці,

А нозі босі, босі, досі я в дорозі,

Аяйой, Well done, Wellboy

Перевод песни Wellboy — Nozzy Bossy

Чтобы не делал ты, где бы ты ни была,

С тобой всегда будет сила села (сила села!)

Беда проходит, вернись домой,

Мечты сбудутся, только поверь

Если бы можно без труда было просто не выходя из дома заработать пару тысяч, на-на-на

То бы никогда больше в жизни не я, не ты, семья и дальние родственники вообще бы не парились, но-но-но

А нози босые, босые, до сих пор я в дороге,

Милая подожди, солнце на моей стороне,

А нози босые, босые, до сих пор я в дороге,

Аяйой, Well done, Wellboy.

Мы листья одного большого дерева даже ты и даже я, и моя миссия — победить

С Нози Босые,

Чувствую, как дух родных земель дает мне силу, и я танцую,

Мой подсолнух быстро растет

Как Нози Босые.

Если бы были на Говерле, бугеле на Буковеле, я бы поднялся и с вершины закричал, на-на-на

Если бы ты была моделью я бы залез в твое жилище

Ночкой темной к тебе я бы на чай но-но-но

А нози босые, босые, до сих пор я в дороге,

Милая подожди, солнце на моей стороне,

А нози босые, босые, до сих пор я в дороге,

Аяйой, Well done, Wellboy

Напомним, что финал национального отбора на Евровидение 2022 состоится уже в субботу, 12 февраля.

За право представлять Украину на международной арене будут бороться восемь участников. В частности, Алина Паш, Cloudless, Kalush Orchestra, Barleben, Michael Soul, Our Atlantic, Roxolana и Wellboy. С какими песнями будут выступать финалисты – смотрите на Фактах ICTV.