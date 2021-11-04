На телеканале СТБ 1 ноября стартовал долгожданный третий сезон сериала Крепостная. Костюмированная драма погружает зрителей в атмосферу викторианской эпохи и показывает приключения главных героев, которые борются за свободу.

Особый антураж XIX века создают эффектные и изысканные наряды. Главных героинь в сериале можно увидеть в пышных платьях с тугим корсетом и длинным шлейфом. А дополняет образ прическа с собранными волосами и гримм.

От такой картинки зритель однозначно получает визуальное удовольствие, однако в повседневной жизни такой внешний вид будет считаться довольно странным.

Как выглядят актеры Крепостной в реальной жизни – смотрите дальше в материале.

Екатерина Вербицкая — Соня Присс

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Лариса Червинская — Наталка Денисенко

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Натали Дорошенко – Анна Сагайдачная

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Коваль Назар – Тарас Цымбалюк

Служанка Павлина — Олеся Жураковская

Андрей Жадан – Максим Радугин

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Стефан Яблоневский – Сергей Стрельников



Напомним, что третий сезон Крепостной стартовал со свадьбы Екатерины Вербицкой и Андрея Жадана.

Однако их счастье прямо у алтаря затмил тайный незнакомец, который воткнул нож в сердце главному герою и оставил его умирать на руках у любимой. Жадан чудом выжил, а позже молодожены тайно от всех уехали в свадебное путешествие.

Новые серии костюмированной мелодрамы Кріпосна. Жадана любов смотрите уже сегодня в 20:15 на телеканале СТБ.