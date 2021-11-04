На телеканале СТБ 1 ноября стартовал долгожданный третий сезон сериала Крепостная. Костюмированная драма погружает зрителей в атмосферу викторианской эпохи и показывает приключения главных героев, которые борются за свободу.
Особый антураж XIX века создают эффектные и изысканные наряды. Главных героинь в сериале можно увидеть в пышных платьях с тугим корсетом и длинным шлейфом. А дополняет образ прическа с собранными волосами и гримм.
От такой картинки зритель однозначно получает визуальное удовольствие, однако в повседневной жизни такой внешний вид будет считаться довольно странным.
Как выглядят актеры Крепостной в реальной жизни – смотрите дальше в материале.
Екатерина Вербицкая — Соня Присс
Лариса Червинская — Наталка Денисенко
Натали Дорошенко – Анна Сагайдачная
Коваль Назар – Тарас Цымбалюк
Служанка Павлина — Олеся Жураковская
Андрей Жадан – Максим Радугин
Стефан Яблоневский – Сергей Стрельников
Напомним, что третий сезон Крепостной стартовал со свадьбы Екатерины Вербицкой и Андрея Жадана.
Однако их счастье прямо у алтаря затмил тайный незнакомец, который воткнул нож в сердце главному герою и оставил его умирать на руках у любимой. Жадан чудом выжил, а позже молодожены тайно от всех уехали в свадебное путешествие.
Новые серии костюмированной мелодрамы Кріпосна. Жадана любов смотрите уже сегодня в 20:15 на телеканале СТБ.