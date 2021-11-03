У понеділок, 1 листопада, відбулася довгоочікувана прем’єра продовження костюмованої драми Кріпосна. У третьому сезоні розкриються таємниці майбутнього головних героїв.
Хто грає в драмі Кріпосна. Жадана любов: список акторів та коротка інформація про героїв – далі в матеріалі.
Список акторів Кріпосна. Жадана любов:
- Соня Прісс – Катерина Вербицька;
- Станіслав Боклан – Петро Червінський;
- Наталка Денисенко – Лариса Червінська;
- Анна Сагайдачна – Наталі Дорошенко;
- Марк Дробот – Микола Дорошенко;
- Тарас Цимбалюк – Назар;
- Олеся Жураковська – Павліна;
- Максим Радугін – Андрій Жадан;
- Сергій Стрельников – Стефан Яблоневський;
- Федір Лавров – Євген Безус;
- Марія Машкова – Рогніда Безус;
- Аліна Коваленко – Ольга Родзевич.
Інформація про героїв третього сезону Кріпосної
Катерина Вербицька
Головна героїня костюмованої драми – Катерина Вербицька. За плечима дівчини життя в ролі власності, нещадна помста купчихи, смерть матері та коханого. Катерина вихована як панянка, завжди бореться за свою свободу та кохання.
Надія на краще у її житті з’явилася, коли Андрій Жадан прийшов до неї на допомогу. Але й тут випробування не скінчилися. Під час їхнього весілля невідомий встромив ніж у груди Жадану.
Петро Червінський
Багатий поміщик, жорстокий, суворий і нещадний як до кріпаків, так і до власної сім’ї.
На початку третього сезону Червінський втратить усе: сина, будинок, кріпаків. Однак він не з тих, хто відступає, і зробить усе, щоб повернути Червінку до своїх рук.
Лариса Червінська
Молода акторка театру. Саркастична, ніжна та яскрава. Знає, як правильно поводитися з чоловіками та домогтися їхньої прихильності.
Спочатку була коханкою багатого поміщика Петра Червінського, невдовзі ставши дружиною. В третьому сезоні вона чекає на малюка. Материнство розділить її життя на до і після.
Наталі Дорошенко
Донька багатого поміщика, справжня аристократка та модниця. Дівчина добре вихована і не здатна на непристойні вчинки. Шлюб із поміщиком розділив її життя на до та після. Та, що так мріяла про мир та спокій, зіткнулася зі страшною долею та пішла у монастир.
Назар
Коваль-кріпак Назар добрий, але дуже закритий. Він пережив страшну пожежу і ледве вижив. Орися потайки відвідувала його і намагалася вилікувати обпалену шкіру, що розтопило серце коваля.
Незабаром закохані повінчалися, а Орися дізналася, що вагітна. Дитина змінить їхні долі назавжди, а низка майбутніх подій зробить їх іншими людьми.
Павлина
Кухарці Павлині властиво жити заради інших. Вона весела, добра, сильна, але самотня. В юності Павлина втратила чоловіка, після чого вже не сподівалася зустріти кохання.
Однак у новому сезоні за її серце боротиметься чоловік.
Андрій Жадан
Поміщик, який у минулому був кріпаком. Він досяг усього сам і став вільною людиною. Входить у вище суспільство, але, незважаючи на це, залишається людяним.
Стефан Яблоневський
Польський князь Стефан Яблоневський – новий герой третього сезону. Його історія про те, що можна залишитися доброю людиною і не зламатися, коли відбирають найцінніше.
Євген Безус
Статський радник, справжній кар’єрист, який вміє хитрувати та розробляти стратегії. Чоловік досяг успіху і живе у своє задоволення.
Рогніда Безус
Дружина Євгена Безуса. Яскрава, жорстока та складна жінка. Є головою благодійного товариства. Вона негласний лідер жіночого київського суспільства, ініціатор маси світських подій.
Завдяки їй у будинку можуть прийняти будь-кого, а також і відмовити будь-кому.
Ольга Родзевич
Донька київського поміщика. Свавільна, розумна, гарна. Вона бореться за права жінок та засуджує стереотипи про них.