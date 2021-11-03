У понеділок, 1 листопада, відбулася довгоочікувана прем’єра продовження костюмованої драми Кріпосна. У третьому сезоні розкриються таємниці майбутнього головних героїв.

Хто грає в драмі Кріпосна. Жадана любов: список акторів та коротка інформація про героїв – далі в матеріалі.

Список акторів Кріпосна. Жадана любов:

Соня Прісс

Станіслав Боклан – Петро Червінський;

Наталка Денисенко – Лариса Червінська;

Анна Сагайдачна – Наталі Дорошенко;

Марк Дробот – Микола Дорошенко;

Тарас Цимбалюк – Назар;

Олеся Жураковська – Павліна;

Максим Радугін – Андрій Жадан;

Сергій Стрельников – Стефан Яблоневський;

Федір Лавров – Євген Безус;

Марія Машкова – Рогніда Безус;

Аліна Коваленко – Ольга Родзевич.

Інформація про героїв третього сезону Кріпосної

Катерина Вербицька

Головна героїня костюмованої драми – Катерина Вербицька. За плечима дівчини життя в ролі власності, нещадна помста купчихи, смерть матері та коханого. Катерина вихована як панянка, завжди бореться за свою свободу та кохання.

Надія на краще у її житті з’явилася, коли Андрій Жадан прийшов до неї на допомогу. Але й тут випробування не скінчилися. Під час їхнього весілля невідомий встромив ніж у груди Жадану.

Петро Червінський

Багатий поміщик, жорстокий, суворий і нещадний як до кріпаків, так і до власної сім’ї.

На початку третього сезону Червінський втратить усе: сина, будинок, кріпаків. Однак він не з тих, хто відступає, і зробить усе, щоб повернути Червінку до своїх рук.

Лариса Червінська

Молода акторка театру. Саркастична, ніжна та яскрава. Знає, як правильно поводитися з чоловіками та домогтися їхньої прихильності.

Спочатку була коханкою багатого поміщика Петра Червінського, невдовзі ставши дружиною. В третьому сезоні вона чекає на малюка. Материнство розділить її життя на до і після.

Наталі Дорошенко

Донька багатого поміщика, справжня аристократка та модниця. Дівчина добре вихована і не здатна на непристойні вчинки. Шлюб із поміщиком розділив її життя на до та після. Та, що так мріяла про мир та спокій, зіткнулася зі страшною долею та пішла у монастир.

Назар

Коваль-кріпак Назар добрий, але дуже закритий. Він пережив страшну пожежу і ледве вижив. Орися потайки відвідувала його і намагалася вилікувати обпалену шкіру, що розтопило серце коваля.

Незабаром закохані повінчалися, а Орися дізналася, що вагітна. Дитина змінить їхні долі назавжди, а низка майбутніх подій зробить їх іншими людьми.

Павлина

Кухарці Павлині властиво жити заради інших. Вона весела, добра, сильна, але самотня. В юності Павлина втратила чоловіка, після чого вже не сподівалася зустріти кохання.

Однак у новому сезоні за її серце боротиметься чоловік.

Андрій Жадан

Поміщик, який у минулому був кріпаком. Він досяг усього сам і став вільною людиною. Входить у вище суспільство, але, незважаючи на це, залишається людяним.

Стефан Яблоневський

Польський князь Стефан Яблоневський – новий герой третього сезону. Його історія про те, що можна залишитися доброю людиною і не зламатися, коли відбирають найцінніше.

Євген Безус

Статський радник, справжній кар’єрист, який вміє хитрувати та розробляти стратегії. Чоловік досяг успіху і живе у своє задоволення.

Рогніда Безус

Дружина Євгена Безуса. Яскрава, жорстока та складна жінка. Є головою благодійного товариства. Вона негласний лідер жіночого київського суспільства, ініціатор маси світських подій.

Завдяки їй у будинку можуть прийняти будь-кого, а також і відмовити будь-кому.

Ольга Родзевич

Донька київського поміщика. Свавільна, розумна, гарна. Вона бореться за права жінок та засуджує стереотипи про них.