На СТБ 1 листопада відбулася прем’єра довгоочікуваного третього сезону серіалу Кріпосна. У новому сезоні головну роль виконає актриса Соня Прісс, хоч раніше її грала Катерина Ковальчук.

Чому творці серіалу замінили актрису

Шанувальники Кріпосної одразу почали будувати теорії, мовляв, у Ковальчук стався розкол із творцями серіалу, зокрема щодо гонорару. Проте ситуація виявилася куди банальнішою – наразі Катерина Ковальчук зайнята в іншому проекті.

– У Каті Ковальчук у цей час великий, знаковий для неї проект, від якого вона не готова відмовлятися. Тому ми подумали і разом вирішили, що у нас буде нова актриса. І ми віримо, що історія через це точно не стане гіршою, – розповіла директор телеканалу СТБ Людмила Семчук.

За її словами, хоч би яким геніальним не був актор, якщо немає правильного сценарію, режисера, не інвестовано необхідну кількість грошей у виробництво, то жодна людина в кадрі цього не компенсує.

– Ми дуже вдячні Каті Ковальчук. Вона справді допомогла нам реалізувати образ кріпосної Каті: зворушливої, милої дівчини, яку всі полюбили. Але цей образ насамперед було створено сценаристами, і актрисі дали його зіграти, – зауважила Семчук.

Як підбирали нову актрису

За словами творців серіалу, на кастинг прийшли 400 акторок із різних країн. Складністю стало те, що у новому сезоні Катя Вербицька постане перед глядачами загартованою складними випробуваннями дівчиною, із неймовірною витонченістю. Однак коли команда побачила проби Соні, всі одразу вирішили, що вона – та сама.

Актриса Соня Прісс поділилася, що під час підготовки до проб вона неодноразово переглядала перші два сезони Кріпосної.

Що відомо про Соню Прісс, яка зіграла головну роль у Кріпосній

Соня Прісс – російська актриса, народилася 29 травня 1995 року в місті Курган. Дівчина виросла у сім’ї педагогів. Її батько – вчитель англійської мови. Він і прищепив Соні любов до іноземної мови. Все дитинство вона займалася у театральній студії та вивчала англійську мову. Після школи Прісс вступила до інституту в рідному місті. Тоді вона хотіла бути перекладачем. Однак згодом зрозуміла, що хоче займатися творчістю.

Соня відучилася два роки на філологічному факультеті, після чого полетіла до США за програмою Work and Travel USA. Там вона виграла конкурс для студентів та пройшла курс акторської майстерності в Айдахо.

Соня Прісс також навчалася у театральній академії у Санкт-Петербурзі. І вже після першого курсу вона почала зніматись у кіно. Через рік отримала знакову для себе роль у повнометражному фільмі Срібні ковзани.