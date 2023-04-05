Уже на початку травня відбудеться коронація нового короля Великої Британії Чарльза III. Пройде вона у Вестмінстерському абатстві в Лондоні.

Попри те, що до цього значущого заходу ще місяць, його активно обговорюють упродовж понад пів року, оскільки це справді важлива подія для Великої Британії, за розвитком якої слідкує весь світ. Факти ICTV вирішили підготувати збірний матеріал – усе, що відомо про коронацію нового короля.

Коли буде коронація Чарльза III

Коронація Чарльза III відбудеться 6 травня 2023 року. Під час неї королю буде 74 роки, що зробить його найстарішим коронованим монархом у британській історії.

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Нагадаємо, що Чарльз зійшов на престол після смерті королеви Єлизавети II, яка посідала трон з 1952 до 2022 року.

Хто буде присутній на коронації Чарльза III

Станом на 5 квітня, остаточний список гостей ще не затверджений, проте відомо, що запрошення розішлють 2 тис. людей.

Очікується, що на церемонії у Вестмінстерському абатстві будуть присутні члени всієї сім’ї, зокрема далекі родичі та онуки. Також можлива присутність родичів королеви-консорта Камілли.

На церемонію будуть запрошені члени іноземних королівських сімей, що є історичним порушенням традиції. Так, наприклад, запрошення вже прийняв принц Монако Альбер II.

Спочатку також планувалося запросити парламент, проте не весь – 20 депутатів і 20 перів, трохи згодом ці цифри збільшилися більш ніж удвічі.

Крім того, будуть зарезервовані додаткові місця для колишніх прем’єр-міністрів, членів кабінету міністрів і деяких членів Таємної ради.

Чиновники також знайшли спосіб дозволити набагато більшій кількості депутатів і колег відчувати себе залученими в процес, створивши до 400 квитків для них, щоб вони стояли в оточеній зоні Парламентської площі.

У заході візьмуть участь глави держав із усього світу, зокрема з Ірландії, Франції, Іспанії, Бельгії, Японії, Угорщини та Монако. Усі три президенти ЄС – Урсула фон дер Ляєн, Роберта Метсола і Шарль Мішель також будуть там.

Варто зазначити, що президент Польщі Анджей Дуда був першим главою держави, який підтвердив участь у заході. А ось президента США Джо Байдена не буде, замість нього приїде його дружина і перша леді Джилл Байден.

Також на коронації мають бути присутніми представники благодійних організацій короля і велика частина волонтерського сектору.

Дрескод коронації Чарльза III

Перше і найголовніше, що варто відзначити – те, що присутніх на церемонії попросили одягнутися скромніше.

Так, наприклад, члени Палати лордів традиційно одягають із цієї нагоди спеціальну коронаційну мантію з червоного оксамиту, яка визначає їхній ранг у британському перстві. Але тим, хто запрошений 6 травня, повідомили, що вони можуть вдягнути лише звичайну парламентську горностаєву мантію.

Якщо хтось хоче виглядати ще менш офіційно, то ці гості можуть віддати перевагу стандартному діловому одягу.

Що буде на коронації Чарльза III

Король і королева-консорт Камілла прибудуть до Вестмінстерського абатства в процесії, що починається від Букінгемського палацу. Їхні величності будуть короновані під час служби, яку проведе архієпископ Кентерберійський.

Букінгемський палац заявив, що церемонія відображатиме роль монарха сьогодні й дивитиметься в майбутнє, проте збереже в собі й давні традиції.

Традиційно коронація налічує шість етапів, а саме: визнання, присяга, помазання, інвестування, інтронізація та вшанування.

Після цього монарху на голову буде покладено корону святого Едуарда, яка офіційно коронує його як короля Чарльза III.

За відповідним сценарієм буде помазана і коронована його дружина.

Королева Камілла

Дружина Чарльза III Камілла офіційно стане королевою після його коронації. Після того, як король зайняв престол своєї матері, його дружина стала королевою-консортом, до цього вона була принцесою-консортом.

4 квітня палац випустив квіткову листівку-запрошення, яка і стала останнім словом у цьому питанні. У ній Камілла вказана як королева.

Роль принца Джорджа на коронації Чарльза III

Старший син принца Вільяма і Кейт Міддлтон – дев’ятирічний принц Джордж виконуватиме роль почесного королівського пажа на майбутній коронації Чарльза III.

Відомо, що всього було обрано вісім пажів, кожного з їхніх величностей будуть супроводжувати чотири хлопчики. Вони несуть довгі шлейфи вбрання короля і королеви при вході до Вестмінстерського абатства.

Принц Джордж нестиме шлейф Чарльза III з 13-річним лордом Олівером Чолмонделі, 13-річним Ніколасом Барклаєм і 12-річним Ральфом Толлемачем. Усі троє – сини друзів монарха.

Пажами королеви-консорта Камміли стануть її онуки – 12-річний Гасс, 12-річний Луї й 13-річний Фредді Паркер, а також її 11-річний онучатий племінник Артур Елліот.

Концерт на честь коронації Чарльза III

Наступного дня після коронації, 7 травня, ввечері відбудеться концерт на території Віндзорського замку.

Очікується, що на ньому виступлять світові зірки, проте ніхто з них ще офіційно запрошення не підтвердив. Багато хто також відмовився співати на заході через щільний графік, наприклад, Кайлі Міноуг, Елтон Джон, Гаррі Стайлс, Адель, Ед Ширан та інші.

Незважаючи на це, ходять чутки про те, хто увійде до остаточного складу. Американського виконавця Лайонела Річі палац запросив для відкриття заходу. Серу Полу Маккартні запропонували стати центральною частиною концерту, тоді як троє учасників Take That, що залишилися – Гері Барлоу, Говард Дональд і Марк Оуен, – також ведуть переговори з палацом.

Решта імен зірок, які візьмуть участь у майбутній коронації, ще невідома.

Крім того, на концерті очікується оркестр світового класу, а також хор, що представляє “багато голосів країни”. До них приєднається віртуальний хор, що складається з голосів із усієї Співдружності.

Крім музики палац підтвердив, що центральним елементом буде світлове шоу за участю проєкцій, лазерів, демонстрації дронів та ілюмінації в різних важливих місцях у всій Великій Британії.

Онлайн-трансляція коронації Чарльза III

Коронацію транслюватимуть по телебаченню для британської та міжнародної аудиторії.

Концерт також зможуть подивитися всі охочі в прямому ефірі на BBC One, BBC iPlayer, BBC Radio 2 і BBC Sounds.