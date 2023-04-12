Принц Гаррі все ж таки приїде на коронацію Чарльза III, але без своєї дружини. Меган Маркл не буде присутня на довгоочікуваній церемонії.

Про це заявили представники Букінгемського палацу.

Здогадки про те, чи приїде королівська пара на коронацію, активно обговорювалися останні місяці. Ще 7 квітня повідомлялося, що їх не запрошували. Тепер відомо, що принц приїде один, і приєднається до більш ніж 2 тис. гостей у Вестмінстерському абатстві 6 травня.

Це буде перша поява Гаррі на публіці разом зі своїми близькими після виходу його мемуарів, де він розкрив багато секретів про королівську сім’ю.

Примітно, що церемонія припадає на день народження сина принца – Арчі Сассекському 6 травня виповниться 4 роки.

Коронація Чарльза III буде унікальним заходом, який також порушить деякі традиції. Наприклад, на церемонію будуть запрошені члени іноземних королівських сімей – такого раніше не робили. У заході візьмуть участь глави держав з усього світу.

Також церемонія відбуватиметься зі священною колекцію предметів, які необхідні для дотримання всіх регалій коронації – від корони до посоха, ампули та ложки. Ознайомитися з повним списком реліквії для коронації Чарльза III можна на Фактах ICTV.