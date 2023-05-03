Велика Британія не запрошувала на церемонію коронації короля Чарльза III лідерів Росії, Білорусі, Ірану, М’янми, Сирії, Афганістану та Венесуели. Представників цих країн на церемонії 6 травня бачити не бажають, заявило джерело.

Примітно, що очільники багатьох інших держав були запрошені на важливу для Великої Британії подію. До списку потрапили ті країни, з якими є дипломатичні відносини, а також посольства з представниками Британії.

На коронацію Чарльза III 6 травня також запросили високопоставлених дипломатів Північної Кореї та Нікарагуа, а не глав держав. Не буде і Байдена – замість нього приїде його дружина й перша леді Джилл Байден.

Відомо, що на знакову подію розіслали понад 2 тис. запрошень, окрім членів усієї королівської сім’ї, мають прибути й члени іноземних королівських сімей. Це порушення традиції церемонії. За церемонією також особисто спостерігатимуть представники благодійних організацій короля.

Утім, навіть із королівської сім’ї не всі будуть – наприклад, принц Гаррі з’явиться на церемонії без дружини. Меган Маркл не приїде до Британії. До речі, церемонія припадає на день народження сина принца Арчі, якому виповниться 4 роки.