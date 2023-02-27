Гаррі Стайлс, Елтон Джон і Spice Girls відмовилися від виступу на коронації Чарльза III. Захід заплановано на початок травня, але розважальна програма під великим питанням.

Так, перші запрошення на виступ отримали Адель і Ед Ширан, але вони також відмовилися. Всьому виною щільний графік, який не дозволяє бути 7 травня на коронації у Великій Британії.

Прямо зараз Стайлз подорожує світом у рамках турне Love On Tour, а Елтон завершує свою подорож за програмою Farewell Yellow Brick Road The Final Tour.

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Крім того, Роббі Вільямс також відхилив запрошення виступити. Однак, його колеги по групі Take That планують стати хедлайнерами концерту. Відомо, що на коронації виконають свої хіти Ендрю Ллойд Веббер, Кайлі та Денні Міноуг і Лайонел Річі.

– Організатори працюють не покладаючи рук, щоб створити грандіозну програму, але зіткнулися з низкою труднощів, – повідомило джерело The Sun про концерт на честь коронації.

Інсайдер додав, що Чарльз III дуже чекав на появу Елтона Джона, але музикант у цей час перебуватиме в Європі в рамках турне.

Примітно, що 4 червня 2022 року на Платиновий ювілей на честь 70-річчя правління Єлизавети II приїхали виступати світові зірки – Queen, Род Стюарт, Дайана Росс, Ед Ширан та інші.

Нещодавно Чарльз III відвідав українських військовослужбовців, які проходять навчання у Великій Британії. Король приїхав на базу у Вілтширі, що на півдні Англії.