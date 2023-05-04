Шоу-бізнес Технології Авто Відпочинок Свята в Україні Астрологія Лайфхаки Підтримати Відео
Відео Персони

Олена Зеленська приїхала в Лондон на коронацію Чарльза III

4 Травня 2023, 20:13
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Елена Зеленская
Джерело: Офіс президента

Перша леді України Олена Зеленська прибула до Лондона перед коронацією Чарльза III.

Вона вже встигла зустрітися з дружиною прем’єр-міністра Великої Британії Акшатою Мурті на Даунінг-стріт.

Нагадаємо, 6 травня відбудеться коронація Чарльза III, на яку запрошено понад 2 тис. гостей – членів королівської сім’ї, іноземних королівських сімей, частину парламенту та глави держав із усього світу.

Від України запрошення прийняла дружина президента Володимира Зеленського. Також відомо, що не буде президента США Джо Байдена, замість нього приїде його дружина і перша леді Джилл Байден.

Все, що відомо про коронацію Чарльза III – читайте на Фактах ICTV.

Читайте також:
Король Чарльз IIIБез Путіна і Лукашенка: Росію та Білорусь не запросили на коронацію Чарльза III

Теги
Лондон Олена Зеленська
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь