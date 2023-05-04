Перша леді України Олена Зеленська прибула до Лондона перед коронацією Чарльза III.

Вона вже встигла зустрітися з дружиною прем’єр-міністра Великої Британії Акшатою Мурті на Даунінг-стріт.

Нагадаємо, 6 травня відбудеться коронація Чарльза III, на яку запрошено понад 2 тис. гостей – членів королівської сім’ї, іноземних королівських сімей, частину парламенту та глави держав із усього світу.

Від України запрошення прийняла дружина президента Володимира Зеленського. Також відомо, що не буде президента США Джо Байдена, замість нього приїде його дружина і перша леді Джилл Байден.

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