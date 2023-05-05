6 травня відбудеться довгоочікувана коронація нового короля Великої Британії Чарльза III. Захід, на який запрошено понад дві тисячі гостей, пройде у Вестмінстерському абатстві в Лондоні.

Це перша коронація за 70 років, а тому за нею особливо стежить весь світ. До цього трон займала мати майбутнього короля Єлизавета II – з 1952 до 2022 року.

Де і коли дивитися коронацію Чарльза III онлайн

Служба коронації короля Чарльза III розпочнеться об 11 ранку 6 травня за місцевим часом Лондона – о 13:00 за Києвом. Хода з Букінгемського палацу відбудеться раніше.

Телеканал Sky News уже запустив трансляцію. Також транслюватимуть захід й інші британські телеканали, такі як BBC, ITV 1.

Коронацію Чарльза III також можна буде подивитися на телеканалі Суспільне культура. Ведучими стануть – Юрій Макаров та Олександр Зінченко.

Крім того, прямий ефір вестиме офіційний канал Букінгемського палацу на YouTube – The Royal Family Channel.

Традиційно коронація складатиметься з шести етапів – визнання, присяга, помазання, інвестування, інтронізація та вшанування.

Опісля монарху на голову буде покладено корону святого Едуарда, яка офіційно коронує його як короля Чарльза III.

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