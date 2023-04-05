Дружина Чарльза III Камілла офіційно стане королевою

Дружина короля Великої Британії Чарльза III Камілла офіційно стане королевою. Про це стало відомо із запрошень на коронацію монарха, яка відбудеться на початку травня.

Так, спершу Камілла мала бути відома як принцеса-консорт, потім вона стала королевою-консортом, але запрошення Букінгемського палацу підтверджує те, що багато хто підозрював від самого початку – з моменту коронації Чарльза III вона офіційно стане королевою.

4 квітня палац випустив квіткову листівку-запрошення, яка і стала останнім словом у цьому питанні. Варто зазначити, що її розішлють понад 2 тис. запрошених гостей.

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Разом із цим королівська сім’я поділилася новим портретом.

– Королева Камілла – відповідний титул, щоб протистояти королю Чарльзу в запрошенні. Коронація – вдалий час, щоб почати використовувати королеву Каміллу в офіційній якості, – сказало близьке до палацу джерело.

Ще в жовтні ми писали про те, що з титулу дружини Чарльза III хочуть прибрати слово “консорт”. Це планувалося зробити королівськими помічниками до коронації, що так і вийшло.