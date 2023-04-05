Уже в начале мая состоится коронация нового короля Великобритании Чарльза III. Пройдет она в Вестминстерском аббатстве в Лондоне.

Несмотря на то, что до этого значимого мероприятия еще месяц, его активно обсуждают на протяжении более полугода, поскольку это действительно важное событие для Великобритании, за развитием которого следит весь мир. Факты ICTV решили подготовить сборный материал — все, что известно о коронации нового короля.

Когда будет коронация Чарльза III

Коронация Чарльза III состоится 6 мая 2023 года. Во время нее королю будет 74 года, что сделает его старейшим коронованным монархом в британской истории.

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Напомним, что Чарльз взошел на престол после смерти королевы Елизаветы II, которая занимала трон с 1952 до 2022 года.

Кто будет присутствовать на коронации Чарльза III

По состоянию на 5 апреля, окончательный список гостей еще не утвержден, однако известно, что приглашение разошлют 2 тыс. людей.

Ожидается, что на церемонии в Вестминстерском аббатстве будут присутствовать члены всей семьи, в том числе дальние родственники и внуки. Также возможно присутствие родственников королевы-консорта Камиллы.

На церемонию будут приглашены члены иностранных королевских семей, что является историческим нарушением традиции. Так, например, приглашение уже принял принц Монако Альбер II.

Изначально также планировалось пригласить парламент, однако не весь — 20 депутатов и 20 пэров, немного позже эти цифры увеличились более чем вдвое.

Кроме того, будут зарезервированы дополнительные места для бывших премьер-министров, членов кабинета министров и некоторых членов Тайного совета.

Чиновники также нашли способ позволить гораздо большему количеству депутатов и коллег чувствовать себя вовлеченными в процесс, создав до 400 билетов для них, чтобы они стояли в оцепленной зоне Парламентской площади.

В мероприятии примут участие главы государств со всего мира, в том числе из Ирландии, Франции, Испании, Бельгии, Японии, Венгрии и Монако. Все три президента ЕС — Урсула фон дер Ляйен, Роберта Метсола и Шарль Мишель также будут там.

Стоит отметить, что президент Польши Анджей Дуда был первым главой государства, который подтвердил участие в мероприятии. А вот президента США Джо Байдена не будет, вместо него приедет его супруга и первая леди Джилл Байден.

Также на коронации должны присутствовать представители благотворительных организаций короля и большая часть волонтерского сектора.

Дресс-код коронации Чарльза III

Первое и самое главное, что стоит отметить — то, что присутствующих на церемонии попросили одеться скромнее.

Так, например, члены Палаты лордов традиционно надевают по этому случаю специальную коронационную мантию из алого бархата, которая определяет их ранг в британском пэрстве. Но тем, кто приглашен 6 мая, сообщили, что они могут надеть только обычную парламентскую горностаевую мантию.

Если кто-то хочет выглядеть еще менее официально, то эти гости могут отдать предпочтение стандартной деловой одежде.

Что будет на коронации Чарльза III

Король и королева-консорт Камилла прибудут в Вестминстерское аббатство в процессии, начинающейся от Букингемского дворца. Их величества будут коронованы во время службы, которую проведет архиепископ Кентерберийский.

Букингемский дворец заявил, что церемония будет отражать роль монарха сегодня и смотреть в будущее, однако сохранит в себе и давние традиции.

Традиционно коронация состоит из шести этапов, таких как признание, присяга, помазание, инвеститура, интронизация и чествование.

После монарху на голову будет возложена корона святого Эдуарда, которая официально коронует его как короля Чарльза III.

По такому же сценарию будет помазана и коронована его супруга.

Королева Камилла

Жена Чарльза III Камилла официально станет королевой после его коронации. После того, как король занял престол своей матери, его супруга стала королевой-консортом, до этого она была принцессой-консортом.

4 апреля дворец выпустил цветочную открытку-приглашение, которая и стала последним словом в этом вопросе. В ней Камилла указана как королева.

Роль принца Джорджа на коронации Чарльза III

Старший сын принца Уильяма и Кейт Миддлтон — девятилетний принц Джордж будет выполнять роль почетного королевского пажа на предстоящей коронации Чарльза III.

Известно, что всего было выбрано восемь пажей, каждого из их величеств будут сопровождать четыре мальчика. Они несут длинные шлейфы нарядов короля и королевы при входе в Вестминстерское аббатство.

Принц Джордж будет нести шлейф Чарльза III с 13-летним лордом Оливером Чолмондели, 13-летним Николасом Барклаем и 12-летним Ральфом Толлемачем. Все трое — сыновья друзей монарха.

Пажами королевы-консорта Каммилы станут ее внуки — 12-летний Гасс, 12-летний Луи и 13-летний Фредди Паркер, а также ее 11-летний внучатый племянник Артур Эллиот.

Концерт в честь коронации Чарльза III

На следующий день после коронации, 7 мая, вечером состоится концерт на территории Виндзорского замка.

Ожидается, что на нем выступят мировые звезды, однако никто из них еще официально приглашение не подтвердил. Многие также отказались петь на мероприятии из-за плотного графика, например, Кайли Миноуг, Элтон Джон, Гарри Стайлз, Адель, Эд Ширан и другие.

Несмотря на это, ходят слухи о том, кто войдет в окончательный состав. Американского исполнителя Лайонела Ричи дворец пригласил для открытия мероприятия. Сэру Полу Маккартни предложили стать центральной частью концерта, в то время как трое оставшихся участников Take That — Гэри Барлоу, Говард Дональд и Марк Оуэн, — также ведут переговоры с дворцом.

Остальные имена звезд, которые примут участие в предстоящей коронации, еще неизвестны.

Кроме того, на концерте ожидается оркестр мирового класса, а также хор, представляющий “многие голоса страны”. К ним присоединится виртуальный хор, состоящий из голосов со всего Содружества.

Помимо музыки дворец подтвердил, что центральным элементом будет световое шоу с участием проекций, лазеров, демонстрации дронов и иллюминации в различных важных местах по всей Великобритании.

Онлайн-трансляция коронации Чарльза III

Коронация будет транслироваться по телевидению для британской и международной аудитории.

Концерт также смогут посмотреть все желающие в прямом эфире на BBC One, BBC iPlayer, BBC Radio 2 и BBC Sounds.