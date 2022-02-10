Організатори відбору на Євробачення 2022 року оголосили порядок виступу фіналістів.

Порядок виступу фіналістів відбору на Євробачення:

група Cloudless Michael Soul гурт Our Atlantic Barleben Roxolana гурт Kalush Orchestra Wellboy Аліна Паш.

До речі. саме за цими номера глядачі надсилатимуть СМС. Загалом результат відбору на Євробачення в Україні залежить на 50% від журі і на 50% від глядачів.

Коли ведуча вечору Маша Єфросиніна оголосить про старт голосування, то всі охочі зможуть надіслати СМС (воно буде платним) з кодом учасника на короткий номер 7576. А ось код фіналіста – це його порядковий номер.

Відбір на Євробачення 2022 проходитиме 12 лютого о 18.30. Ведучими вечора будуть Маша Єфросиніна (головна сцена) та Тімур Мірошниченко (бекстейдж).

До складу журі увійшли співачка та представниця України на Євробаченні 2006 Тіна Кароль, переможниця Євробачення 2016 Джамала та член правління ПАТ НСТУ Ярослав Лодигін.