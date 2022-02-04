Біографія української співачки Аліни Паш, яка пройшла у фінал відбору на Євробачення 2022 з піснею Тіні забутих предків.

Аліна Паш у дитинстві та юності

Аліна Паш народилася 6 травня 1993 року у селі Буштине Закарпатської області. Мама артистки – вчителька музики, а тато працював у правоохоронних органах. Аліна з ранніх років займалася творчістю: танцювала, відвідувала художню школу, а також брала уроки з вокалу.

Коли Паш стала підлітком, то почала брати участь в українських міжнародних пісенних фестивалях. Зокрема, вона виступала на Children’s Eurostar, Різдвяній зірочці. У випускному класі вона потрапила на зйомки Караоке на Майдані.

Закінчивши школу, Аліна вступила до Київської академії естрадного та циркового мистецтва. У 2017 році вона здобула ступінь магістра.

Початок творчого шляху Аліни Паш

Перший сценічний досвід Аліна здобула вже у 19 років. Вона потрапила на бек-вокал українського гурту СКАЙ, а також співпрацювала з Іриною Білик.

Першу дозу слави вона здобула, коли пройшла кастинг на шоу Х-Фактор. Після відбіркових турів вона потрапила до команди Ніно Катамадзе. Співачка дійшла до фіналу проєкту, посівши третє місце. До речі, переможцем того сезону став Костянтин Бочаров, якого ми тепер знаємо як Melovin.

Після Х-Фактора Аліні пропонували брати участь у гуртах Kazka та Dvoe. Проте співачка відмовила обом проєктам, щоб зайнятися сольною кар’єрою.

Сольний проєкт Аліни Паш

Дебютний сингл Аліни Паш Bitanga був тепло сприйнятий публікою. У ньому артистка одразу заявила про те, в якому напрямку працюватиме. Електроніка, хіп-хоп та закарпатські мотиви – стануть візитною карткою Аліни.

Другий сингл Oinagori так само тепло був сприйнятий шанувальниками та критиками.

Потім була дуже вдала колаборація з Alyona alyona. Виконавиці записали спільний трек Падло.

Загалом Аліна вже встигла випустити три альбоми Pintea: Gory (2019), Pintea: Misto (2019), розМова (2021).

У 2020 році артистка запустила лейбл Bitanga Blood, її співпродюсером став Андрій Іноземцев. Як заявила співачка, видавництво планує працювати з близькими за духом українськими артистами та у майбутньому організувати фестиваль на Закарпатті.

Також рік тому Паш випустила дуже помітний сингл N.U.M.

Крім того, вона записала трек-колаборацію з Тіною Кароль, який увійшов до альбому народної артистки Молода кров.

У 2022 році вона пройшла у фінал відбору на Євробачення з треком Тіні забутих предків.