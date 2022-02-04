Українська співачка Аліна Паш презентувала пісню Тіні забутих предків, з якою виступатиме у фіналі національного відбору на Євробачення 2022.
У композиції артистка зачитала реп, а також заспівала про історію України, використовуючи такі стилі як електроніка, хіп-хоп і фольк.
У коментарях користивачі мережі діляться своїми враженнями після прослуховування пісні Аліни Паш.
Дехто вважає, що композиція Тіні забутих предків є не дуже форматною для Євробачення, а хтось висловлює свій захват та підтримку.
- Мені сподобалося, пушка!
- Цю пісню має почути увесь світ на Євробаченні!
- На YouTube вже пішли реакції, де іноземці плачуть від цієї пісні. Цим все сказано!
- Пісня на повторі! Сльози та мурахи по тілу під час кожного прослуховування.
- Аліна прекрасна, але для Євробачення ця пісня не виграшна.
- В цій пісні немає справжньої Аліни Паш.
- Пісня шикарна, мені дуже подобається! Якби ще цікавий номер у фіналі – то це буде неймовірно!
- Це прекрасно! З нею та її силою ми гідно представимо країну на Євробаченні.
- Ну це нуднувато, краще б вже Мотанку заспівала.
- Класна пісня з хорошим меседжем і потенціалом на Євробаченні.
- Ну, ніби й класно звучить, але для Євробачення дуже звичайно.
- Дуже гарна! Пісня, на яку заслуговують українці в ці непрості часи, – пишуть у мережі.
Нещодавно Аліна Паш виправдалася за свій візит до Криму у 2015 році. Співачка заявила, що не виступала на території Росії чи окупованого Криму, а також ніколи не перетинала кордон Криму зі сторони Росії.
Таким чином, Аліна не порушувала українське законодаство та правила нацвідбору. Артистка додала, що підтримує ідею конкурсу Євробачення і хоче, щоб Україну представляв гідний артист, який цього заслуговує.