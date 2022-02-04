Українська співачка Аліна Паш презентувала пісню Тіні забутих предків, з якою виступатиме у фіналі національного відбору на Євробачення 2022.

У композиції артистка зачитала реп, а також заспівала про історію України, використовуючи такі стилі як електроніка, хіп-хоп і фольк.

У коментарях користивачі мережі діляться своїми враженнями після прослуховування пісні Аліни Паш.

Дехто вважає, що композиція Тіні забутих предків є не дуже форматною для Євробачення, а хтось висловлює свій захват та підтримку.

Мені сподобалося, пушка!

Цю пісню має почути увесь світ на Євробаченні!

На YouTube вже пішли реакції, де іноземці плачуть від цієї пісні. Цим все сказано!

Пісня на повторі! Сльози та мурахи по тілу під час кожного прослуховування.

Аліна прекрасна, але для Євробачення ця пісня не виграшна.

В цій пісні немає справжньої Аліни Паш.

Пісня шикарна, мені дуже подобається! Якби ще цікавий номер у фіналі – то це буде неймовірно!

Це прекрасно! З нею та її силою ми гідно представимо країну на Євробаченні.

Ну це нуднувато, краще б вже Мотанку заспівала.

Класна пісня з хорошим меседжем і потенціалом на Євробаченні.

Ну, ніби й класно звучить, але для Євробачення дуже звичайно.

Дуже гарна! Пісня, на яку заслуговують українці в ці непрості часи, – пишуть у мережі.

Нещодавно Аліна Паш виправдалася за свій візит до Криму у 2015 році. Співачка заявила, що не виступала на території Росії чи окупованого Криму, а також ніколи не перетинала кордон Криму зі сторони Росії.

Таким чином, Аліна не порушувала українське законодаство та правила нацвідбору. Артистка додала, що підтримує ідею конкурсу Євробачення і хоче, щоб Україну представляв гідний артист, який цього заслуговує.