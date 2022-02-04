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Іноземці плачуть: Аліна Паш представила трек для нацвідбору на Євробачення 2022

4 Лютого 2022, 10:48
Валентина Чорна редакторка розділу Lifestyle
Аліна Паш

Українська співачка Аліна Паш презентувала пісню Тіні забутих предків, з якою виступатиме у фіналі національного відбору на Євробачення 2022.

У композиції артистка зачитала реп, а також заспівала про історію України, використовуючи такі стилі як електроніка, хіп-хоп і фольк.

У коментарях користивачі мережі діляться своїми враженнями після прослуховування пісні Аліни Паш.

Дехто вважає, що композиція Тіні забутих предків є не дуже форматною для Євробачення, а хтось висловлює свій захват та підтримку.

  • Мені сподобалося, пушка!
  • Цю пісню має почути увесь світ на Євробаченні!
  • На YouTube вже пішли реакції, де іноземці плачуть від цієї пісні. Цим все сказано!
  • Пісня на повторі! Сльози та мурахи по тілу під час кожного прослуховування.
  • Аліна прекрасна, але для Євробачення ця пісня не виграшна.
  • В цій пісні немає справжньої Аліни Паш.
  • Пісня шикарна, мені дуже подобається! Якби ще цікавий номер у фіналі – то це буде неймовірно!
  • Це прекрасно! З нею та її силою ми гідно представимо країну на Євробаченні.
  • Ну це нуднувато, краще б вже Мотанку заспівала.
  • Класна пісня з хорошим меседжем і потенціалом на Євробаченні.
  • Ну, ніби й класно звучить, але для Євробачення дуже звичайно.
  • Дуже гарна! Пісня, на яку заслуговують українці в ці непрості часи, – пишуть у мережі.

Нещодавно Аліна Паш виправдалася за свій візит до Криму у 2015 році. Співачка заявила, що не виступала на території Росії чи окупованого Криму, а також ніколи не перетинала кордон Криму зі сторони Росії.

Таким чином, Аліна не порушувала українське законодаство та правила нацвідбору. Артистка додала, що підтримує ідею конкурсу Євробачення і хоче, щоб Україну представляв гідний артист, який цього заслуговує.

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Теги
Євробачення , Аліна Паш , прем’єра
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