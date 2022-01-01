В Україні ще десять років тому чітко визначили допустиму норму алкоголю в крові водія — це 0,2 проміле.

Вважається, що цей показник – майже нульовий вміст спирту в організмі. Тобто ця кількість алкоголю ніяк не впливає на зовнішній та психічний стан людини. Її можна буде визначити лише за допомогою спеціального приладу.

Щоб встановити точну кількість алкоголю в крові водія, поліцейські користуються алкотестерами. Пристрій може визначити рівень спирту в повітрі, яке видихає людина.

Яке покарання за перевищення дозволеної норми

В Україні досить жорстко карають за керування автомобілем у нетверезому стані. З 17 березня 2021 року почали діяти нові штрафи для правопорушників.

Покарання за перший випадок водіння на підпитку — штраф у розмірі 17 тис. грн та позбавлення водійських прав на один рік.

Водіям, яких двічі спіймали в нетверезому стані за кермом, загрожує позбавлення водійських прав на три роки на штраф 34 тис. грн. Також таких порушників можуть арештувати на 10 діб або ж конфіскувати у них транспорт. Автомобіль буде проданий, а виручені кошти повернуть власнику.

Якщо водія спіймали двічі за один рік — це 10 років без прав та штраф 51 тис. грн або ж 15 діб арешту та конфіскація машини.

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Лише штраф

Якщо водій на підпитку стає винуватцем ДТП, на нього чекатиме покарання у вигляді позбавлення волі. Точний термін може встановити лише суд. Але якщо у ДТП загинула людина, то термін може бути від 7 до 12 років з позбавленням водійських прав на 10 років.

Чи можна оскаржити результати алкотестера

Якщо на поліцейському тестері буде цифра більша за 0,2 проміле, можна поставити це під сумнів. Ви маєте право звернутися до медичного закладу, який надасть точну інформацію щодо вмісту алкоголю у вашій крові, попередньо зафіксувавши цю вимогу у протоколі.

Перевірка поліцейських в польових умовах не дасть абсолютно точних даних. Проте якщо алкотестер покаже 1,0 проміле — ставити під сумнів не буде що.

Тому ми не рекомендуємо вживати будь-які алкогольні напої в будь-якій кількості перед тим, як сідати за кермо.