Перший у 2022 році ретроградний Меркурій настане 14 січня і триватиме до 4 лютого.

Меркурій відповідає за такі види діяльності, як переговори, мова, інтелект, інформація, поїздки, купівля та торгівля. Усі процеси, які з цим пов’язані у період ретроградного Меркурія гальмуватимуться, а у кращому разі просто стоятимуть на місці.

Учасник Битви екстрасенсів 21-го сезону, чорний маг, екстрасенс і некромант Віктор Литовський розповів, чого варто остерігатися в період ретроградного Меркурія і що взагалі очікує представників знаків зодіаку в цей період.

Овен

Під час ретроградного Меркурія у представників цього знаку виникне бажання звернутися за допомогою або порадою до близьких людей, сім’ї, друзів. При цьому Овнам не варто остерігатися якихось каверз і взагалі їм не варто бояться довіритися цим людям, тому що їхня допомога може позитивно позначитися на справах Овнів.

У цей період Овнів очікують події, які можуть трохи вибити їх із колії, трохи струсити, але тут не варто засмучуватися, оскільки такий струс допоможе вам більшою мірою переосмислити багато моментів свого життя в особистих стосунках, а також у робочих справах.

Овнам не варто робити великі та дорогі покупки в цей період – машина, квартира, будинок або великий телевізор. Час не є сприятливим для придбання всього цього.

Телець

Цей час буде періодом конфліктів і розладів для Тельців. Водночас сварки можуть очікувати вас на будь-якому кроці: на роботі, в особистих стосунках, в колі сім’ї, з друзями. Представникам цього знаку зодіаку варто остерігатися тих людей, котрі намагаються втягнути їх у якусь конфліктну ситуацію або спровокувати на сварку, не слід піддаватися на такі види провокації, краще бути осторонь.

Головний ворог для Тельців під час ретроградного Меркурія – вони самі та їхній язик. Необхідно намагатися тримати себе в руках, не піддавайтеся агресивним почуттям, не дозволяйте комусь затягти вас у конфліктні ситуації, адже наслідки від таких подій можуть залишити відбиток на багато років. У будь-якій конфліктній ситуації перш ніж щось сказати, необхідно максимально зважити всі за та проти, бажано кілька разів та подумати про наслідки сказаних слів.

Близнюки

Близнюкам під час ретроградного Меркурія слід намагатися максимально дбайливо поводитися з грошима, своїми фінансами. У цей період не варто займатися марнотратством і робити необдумані покупки. Є велика ймовірність того, що грошові втрати будуть пов’язані саме з недбалістю Близнюків, а також із діями сторонніх осіб. Великий ризик натрапити на шахраїв або якогось злодюжку в магазині.

Представникам цього знаку зодіаку варто триматися подалі від лотереї та інших фінансових авантюр, також від підозрілих людей, яким щось потрібно, не варто робити необдуманих, спонтанних покупок та витрат.

Рак

У ретроградний Меркурій Раки зможуть досягти поставленої мети, але ціною таких успіхів буде великий надлишок витрачених сил та енергії. Хоча цей успіх і принесе користь, є велика ймовірність почуватися спустошеним і пригніченим. Тому представникам цього знаку зодіаку варто визначитись, на що вони готові заради успіху, а головне – чи вартує це докладених зусиль.

Під час ретроградного Меркурія Ракам необхідно бути обережними з партнерами по бізнесу та колегами по роботі. Є великий ризик не отримати підтримку там, де вона була вкрай потрібна, а також можливі конфліктні ситуації, в які вас спробують втягнути. А це може погано позначитися на ваших цілях.

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Лев

Для Левів період ретроградного Меркурія буде дуже інформаційно насиченим. У цей період Левам варто бути активними, проявляти себе та викладатися на максимум. Представникам цього знаку зодіаку не варто боятися висловлювати свою думку, виступати на великих конференціях, тренінгах, форумах, адже всі ці виступи перед публікою принесуть успіх та позитивно вплинуть на майбутнє. Також Леви можуть покластися на свою другу половинку, адже їхня підтримка зарядить представників цього знаку великою енергією та позитивними емоціями.

У цей період Левам не варто братися за нові проєкти та справи або починати щось нове, необхідно продовжувати вже розпочаті процеси, водночас максимальну увагу приділити тим дрібницям, на котрі зазвичай бракувало часу.

Діва

Дівам варто звернути увагу на свій емоційний стан, а також на здоров’я, адже в період ретроградного Меркурія на представників цього знаку зодіаку чекає великий потік роботи. При цьому також вирішиться багато спірних питань, які довгий час лежали на полиці. У цей період Дів також очікує багато цікавих знайомств. Для тих, хто має власний бізнес, такі знайомства принесуть сприятливі результатти, це можуть бути нові інвестиції у справу або залучення нових партнерів.

Водночас варто остерігатися далеких поїздок, подорожей чи відряджень, оскільки цей період не є сприятливим для цього. Також необхідно приділити велику увагу здоров’ю, особливо дихальній системі.

Терези

У ретроградний Меркурій представникам знаку зодіаку Терези захочеться щось змінити у своєму житті. У цей період ви будете перебувати у важкому душевному стані, вам не подобатиметься ваша зовнішність, ви будете роздратовані, незадоволені собою, своїми успіхами і постійно себе накручуватимете. Хоча у вас все гаразд.

Вам варто зосередити увагу на роботі, адже це сприятливий період для вас. Представників цього знаку чекає велика підтримка з боку керівництва, а також колективу в цілому. На вас може чекати просування кар’єрними сходами або отримання премії чи гонорару.

Водночас варто остерігатися самого себе, своєї невпевненості та сумнівів. Необхідно перестати недооцінювати себе та свої здібності.

Скорпіон

У цей період Скорпіонів чекає час кохання. Представникам, котрі досі не знайшли свою другу половинку, пощастить її зустріти, і не бійтеся відкривати своє серце. На Скорпіонів чекає багато цікавих зустрічей, знайомств. Ви поринете в романтику з головою. Для представників цього знаку зодіаку, які вже мають свою другу половинку, цей період обіцяє зміцнення стосунків, а можливо, навіть перехід стосунків у більш серйозний статус та життєвий етап. Намагайтеся максимально приділити вільний час своїй половинці, сім’ї.

Скорпіонам під час ретроградного Меркурія, не варто переживати, накручувати себе, особливо з приводу дрібниць, оскільки емоційний стан і настрій можуть зіпсуватися, а стрес легкоможе перерости в депресію.

Стрілець

Цей період для представників знаку – Стрілець обіцяє великі зміни. Якщо останнім часом вас щось мучило, то в період ретроградного Меркурія ви можете видихнути, розслабитися і чекати хорошого результату. Навіть якщо питання вирішиться не на вашу користь, ви все одно відчуєте полегшення, зможете зробити певні висновки і на майбутнє отримати зиск від ситуації, що склалася. Також приготуйтеся до того, що ваш матеріальний стан може кардинально змінитися на краще.

Здебільшого цей період буде позитивним для Стрільців, але представникам цього знаку зодіаку слід остерігатися спокус. Не варто в цей час мати справу з порушенням будь-яких правил або заборон. Стрільцям варто замислитися над наслідками, оскільки все це може мати зовсім не безневинний характер.

Козеріг

У період ретроградного Меркурія ситуація може потребувати від Козерогів енергетичних дій та серйозних вчинків. При цьому представникам цього знаку зодіаку часом буде дуже важко проявити себе, викластися на всі сто відсотків, показати свою зібраність та рішучість.

Незважаючи на велике бажання розслабитися та відпустити ситуацію з надією на те, що все вирішиться саме собою, необхідно максимально постаратися, іноді навіть через силу, через не хочу, взяти себе в руки і йти до поставленої мети, інакше ви ризикуєте прогавити важливі для вас моменти або навіть упустити свій шанс на успіх.

Під час ретроградного Меркурія Козерогам не варто планувати будь-які поїздки чи важливі зустрічі, переговори. Ви повинні бути готові до того, що зустріч або поїздка може просто зірватися через вашу повільність чи несерйозність.

Водолій

Ретроградний Меркурій приготував для представників знаку зодіаку Водолій непростий період, період випробувань. Ви повинні бути готовими до відкритого конфлікту чи навіть протистояння з неприємним суперником, від якого ви не очікуєте підступних дій чи вчинків. Слід бути максимально зосередженими та обережно добирати коло спілкування на час ретроградного Меркурія. Не варто недооцінювати супротивників або людей з вашого оточення, від котрих можете йти загроза у ваш бік.

Це може бути ваш колега, бізнес-партнер чи навіть родич або близький друг. Щоб ви змогли уникнути небажаних наслідків від такого протистояння, намагайтеся не загострювати ситуацію, адже перемога буде не на вашому боці.

Чого варто остерігатися Водоліям під час ретроградного Меркурія – Водоліям варто остерігатися непередбачуваних проблем у комунікації з людьми довкола. Навчіться бути більш гнучкими у своєму ставленні та підході.

Риби

Позитивний результат у справах під час ретроградного Меркурія залежить насамперед від самих Риб. Для представників цього знаку зодіаку доля надає унікальний шанс, а ось чи зумієте ви зловити свою удачу за хвіст, залежить лише від вас. Ви повинні бути дуже уважними та спритними, вміти йти на компроміси та навчитися відстоювати свою думку. Якщо ви зможете впоратися з собою, будь-яка ситуація або справа буде в ваших руки, а ви у свою чергу зможете отримати максимальну користь.

Також у цей період є великий ризик зіткнення з такими проблемами, як запізнення, скасування планів, а також існує ймовірність фінансових збоїв та недоотримання прибутку або інших матеріальних благ. Не виключені затримка із заробітною платою або втрата значної суми грошей.