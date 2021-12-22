Ретроградність — це астрономічне явище, яке створює ілюзію, що планети обертаються у зворотному напрямку. У такі періоди енергетика планет змінюється та по-іншому впливає на події у світі.

Коли будуть ретроградні періоди руху планет у 2022 році та як вони вплинуть на наше життя – читайте далі у матеріалі.

Ретроградний Меркурій 2022

У 2022 році Меркурій буде ретроградним тричі:

з 14 січня по 4 лютого,

з 10 травня по 3 червня,

з 10 вересня по 2 жовтня.

Меркурій відповідає за торгівлю, мислення та спілкування. У періоди його ретроградності краще не проводити переговорів чи співбесід, а також варто перенести укладання важливих угод.

Стосунки між людьми можуть ускладнитися, часто виникатимуть непорозуміння. Можете зіткнутися з грубістю чи неповагою на свою адресу.

Найбільше зміни в енергетиці відчують люди з ретроградним Меркурієм у натальній карті, а також Близнюки та Діви, які перебувають під заступництвом цієї планети.

Ретроградна Венера 2022

Ретроградне положення Венери триватиме з початку 2022 року до 29 січня. Насамперед воно вплине на романтичні та сімейні стосунки.

В цей період можливі ревнощі та проблеми на емоційному рівні. Чуттєвість і ранимість загостряться.

Ретроградний Марс 2022

Ретроградність цієї планети триватиме з 30 жовтня 2022 року по 12 січня 2023 року.

У цей час можуть спалахнути старі конфлікти, підвищиться ймовірність травм, нещасних випадків, пожеж. Особливо таке положення Марса вплине на Близнюків.

Марс – планета активних дій, ініціатив та волі. Її ретроградний рух уповільнюватиме всі починання, тому сила волі і терпіння у цей період можуть дати збій. Але не варто зупинятися та втрачати можливості, які припідносить Всесвіт.

Ретроградний Юпітер 2022

Гігант Сонячної системи, який відповідає за процвітання, благополуччя та опікується мандрівникам, буде у ретроградному русі з 28 липня по 23 листопада.

У цей період можуть трапитися непередбачені витрати чи поломки дорогої техніки. Дуже важливо стримуватися від будь-яких боргових зобов’язань. Також варто переглянути свої цілі, мотиви, цінності, переконання та сенс життя. Юпітер у ретроградному русі дає ключі до ментального розвитку.

Ретроградний Сатурн 2022

Сатурн стане ретроградним з 5 червня по 23 жовтня. У цей час небажано розпочинати реалізацію перспективних планів, відкривати бізнес або змінювати місце роботи.

Ретроградний Сатурн спонукає нас проводити час на самоті, щоб краще розуміти інших людей. Крім того, як планета обмежень, Сатурн може поставити вас у якісь жорсткі рамки.

Ретроградний Уран 2022

Уран у 2022 році буде у ретроградному положенні двічі:

с 1 по 18 січня,

с 24 серпня по 31 грудня.

У ці періоди можуть нагадати про себе незакриті гештальти та невиражені раніше емоції. Багатьом може знадобитися консультація психолога чи спілкування з кимось із близьких, які не лише підтримають, а й спрямують у потрібне русло.

Ретроградний Нептун 2022

У 2022 році Нептун буде ретроградним з 28 червня до 4 грудня. У цей період можуть відкритися або посилитися екстрасенсорні здібності.

Інтуїція заговорить голосніше та чіткіше, але попри це, не варто відключати холодний розум. Ретроградний рух Нептуна змусить нас зосередитися на найпотаємніших бажаннях із самоаналізом.

Ретроградний Плутон 2022

Найменша планета Сонячної планети стане ретроградною з 29 квітня по 9 жовтня. У цей час може наступити переосмислення цінностей та життєвої позиції. Запустяться процеси внутрішньої трансформації та глибинного діалогу із собою.