Первый в 2022 году ретроградный Меркурий наступит 14 января и продлится до 4 февраля.

Меркурий отвечает за такие виды деятельности, как переговоры, язык, интеллект, информация, поездки, покупки и торговля. Все процессы, которые с этим связаны в период ретроградного Меркурия будут тормозиться, а в лучшем случае просто стоять на месте.

Участник Битвы экстрасенсов 21-го сезона, черный маг, экстрасенс и некромант Виктор Литовский рассказал, чего стоит опасаться в период ретроградного Меркурия и что вообще ждет представителей знаков зодиака в этот период.

Овен

Во время ретроградного Меркурия у представителей этого знака зодиака возникнет желание обратиться за помощью или советом к близким людям, семье, друзьям. При этом Овнам не стоит опасаться, каких-то подвохов и вообще им не стоит боятся довериться этим людям, потому что их помощь положительно может сказаться на делах Овнов.

В этот период Овнов ожидают события, которые могут немного выбить их из колеи, встряхнуть немного, но при этом не стоит расстраиваться, так как такое сотрясение поможет вам в большей степени переосмыслить многие моменты своей жизни, в личных отношениях, а также в рабочих делах.

Овнам не стоит делать большие и дорогие покупки в этот период, не важно будь то машина, квартира, дом или большой телевизор, время не благоприятное для приобретения всего этого.

Телец

Этот период будет периодом конфликтов и расстройств для Тельцов. При этом ссоры могут ожидать на любом шагу: на работе, в личных отношениях, в семье, с друзьями. Представителям этого знака зодиака стоит опасаться тех людей, которые пытаются вовлечь в какую-то конфликтную ситуацию или будут пытаться спровоцировать на ссору, не стоит поддаваться на такие виды провокаций, лучше быть в стороне.

Главный враг для Тельцов во время ретроградного Меркурия – они сами и их язык. Необходимо пытаться держать себя в руках, не поддаваться агрессивным чувствам, не позволяйте кому-то затянуть вас в конфликтные ситуации, ведь последствия таких событий могут оставить след на многие годы. В любой конфликтной ситуации, прежде чем что-то сказать, необходимо максимально взвесить все за и против, желательно несколько раз, и подумать о последствиях сказанных слов.

Близнецы

Близнецам во время ретроградного Меркурия нужно постараться максимально бережно обращаться с деньгами, своими финансами. В этот период не стоит заниматься расточительством и совершать необдуманные покупки. Есть большая вероятность того, что денежные потери будут связаны именно с небрежностью Близнецов, в крайнем случае с действиями посторонних лиц, велик риск встретить мошенников или какого-нибудь воришку в магазине.

Представителям этого знака зодиака следует держаться подальше от лотерей и других финансовых авантюр, также от подозрительных людей, которым что-то нужно, не стоит делать необдуманные, спонтанные покупки и расходы.

Рак

В ретроградном Меркурии Раки смогут достичь поставленной цели, но при этом ценой таких успехов будет большой избыток затраченной энергии и сил. Хотя этот успех и принесет плоды, есть большая вероятность чувствовать себя опустошенным и подавленным. Поэтому представителям этого знака зодиака следует определиться, на что они готовы пойти ради успеха, а главное — стоит ли это приложенных усилий или нет.

Во время ретроградного Меркурия Ракам необходимо быть осторожными с партнерами по бизнесу или коллегами по работе. Есть большой шанс не получить поддержку там, где она была крайне нужна, а также возможны конфликтные ситуации, в которые вас попытаются вовлечь. А это, в свою очередь, может плохо отразиться на ваших целях.

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Лев

Для Львов период ретроградного Меркурия будет очень информационно насыщенным. В этот период Львам следует быть очень активными, проявлять себя и выкладываться по максимуму. Представителям этого знака зодиака не стоит бояться выражать свое мнение, выступать на больших конференциях, тренингах, форумах – все эти выступления перед публикой принесут успех и положительно повлияют на будущее. Также Львы могут положиться на свою вторую половинку, их поддержка зарядит представителей этого знака зодиака энергией и положительными эмоциями.

В этот период Львам не стоит браться за новые проекты, дела и начинать что-то новое, необходимо продолжать уже начатые процессы, при этом максимальное внимание уделить тем мелочам, на которые обычно не хватало времени.

Дева

Девам стоит обратить внимание на свое эмоциональное состояние, а также на здоровье, ведь в период ретроградного Меркурия представителей этого знака зодиака ожидает большой поток накопившейся работы. При этом будут также решены многие спорные вопросы, которые долгое время не могли разрешиться и долго лежали на полке. В этот период Дев также ожидает много интересных знакомств. Для владельцев своего бизнеса такие знакомства принесут благоприятные последствия, это могут быть новые инвестиции в дело или привлечение новых партнеров.

При этом следует остерегаться дальних поездок, путешествий или командировок, поскольку этот период не является благоприятным временем для этого. Также необходимо уделить большое внимание здоровью, особенно дыхательной системе.

Весы

В ретроградном Меркурии представителям знака зодиака Весы захочется что-то изменить в своей жизни. В этот период вы будете находиться в тяжелом душевном состоянии, вам не будет нравится ваша внешность, вы будите раздражены, недовольны собой, своими успехами и вы будете постоянно себя накручивать. Хотя у вас все хорошо.

Вам следует сосредоточиться на работе, ведь это благоприятный период для вас. Представителей этого знака ждет большая поддержка со стороны руководства и коллектива в целом. Вас может ожидать продвижение по карьерной лестнице или получение премии или гонорара.

При этом следует остерегаться самого себя, своей неуверенности и сомнений. Необходимо перестать недооценивать себя и свои возможности.

Скорпион

В этот период Скорпиона ждет время любви. Представителям, которые до сих пор не нашли свою вторую половинку, удастся встретить ее, и не бойтесь открывать свое сердце. Скорпионов будет ждать множество интересных встреч, знакомств. Вы погрузитесь в романтику с головой. Для представителей данного знака зодиака, уже имеющих свою вторую половинку, этот период обещает укрепление отношений, а возможно, даже переход отношений в более серьезный статус и жизненный этап. Старайтесь максимально уделить свое свободное время своей половинке, семье.

Скорпионам во время ретроградного Меркурия не стоит переживать, накручивать себя, особенно по поводу мелочей, поскольку эмоциональное состояние и настроение могут испортиться, а стресс — перерасти в депрессию.

Стрелец

Этот период для представителей знака Стрелец обещает большие перемены. Если в последнее время вас что-то мучило, то в период ретроградного Меркурия вы можете выдохнуть, расслабиться и ждать хорошего результата. Даже если вопрос решится не в вашу пользу, вы все равно почувствуете облегчение и сможете сделать определенные выводы, а на будущее извлечь выгоду из сложившейся ситуации. Также приготовьтесь к тому, что ваше материальное состояние может кардинально измениться к лучшему.

В основном этот период будет положительным для Стрельцов, но представителям этого знака зодиака следует остерегаться соблазнов. Не стоит в это время иметь дело с нарушением каких-либо правил или запретов. Стрельцам следует задуматься над последствиями, поскольку они могут нести отнюдь не безобидный характер.

Козерог

В период ретроградного Меркурия ситуация может потребовать от Козерогов энергетических действий и серьезных поступков. При этом представителям этого знака зодиака порой будет очень трудно проявить себя, выложиться на все сто процентов, показать свою собранность и решительность.

Несмотря на большое желание расслабиться и отпустить ситуацию с надеждой на то, что все решится само по себе, необходимо максимально постараться, иногда даже через силу, через не хочу, взять себя в руки и идти к поставленной цели, иначе вы рискуете упустить важные для вас моменты или даже прозевать свой шанс удачу.

Во время ретроградного Меркурия Козерогам не стоит планировать какие-либо поездки или важные встречи, переговоры. Вы должны быть готовы к тому, что встреча или поездка может просто сорваться из-за вашей медлительности или несерьезности.

Водолей

Ретроградный Меркурий приготовил для представителей знака зодиака Водолей непростой период, период испытаний. Вы должны быть готовы к открытому конфликту или даже противостоянию с неприятным соперником, от которого вы не ожидаете коварных действий или поступков. Следует быть максимально сосредоточенными в это время и осторожно подбирать круг общения на время ретроградного Меркурия. Не стоит недооценивать противников или людей из вашего окружения, от которых может исходить угроза в вашу сторону.

Это может быть ваш коллега, бизнес-партнер или даже родственник или близкий друг. Чтобы вы смогли избежать нежелательных последствий от такого противостояния, старайтесь не обострять ситуацию, ведь победа будет не в вашу пользу.

Чего следует остерегаться Водолеям во время ретроградного Меркурия – Водолеям следует остерегаться непредсказуемых проблем в коммуникации с окружающими. Научитесь быть более гибкими в своем отношении и подходе.

Рыбы

Положительный результат в делах во время ретроградного Меркурия зависит в первую очередь от самих Рыб. Для представителей данного знака зодиака судьба дает уникальный шанс, а вот сумеете ли вы поймать свою удачу за хвост или нет, зависит только от вас. Вы должны быть прежде всего внимательными и ловкими, уметь идти на компромиссы и научиться отстаивать свое мнение. Если вы сможете справиться с собой, любая ситуация или дело будет в ваших руках, а вы, в свою очередь, сможете извлечь максимальную пользу.

Также в этот период есть большой риск таких проблем, как опоздание, отмена планов, а также присутствует большая вероятность финансовых сбоев и недополучения прибыли или других материальных благ. Не исключены задержка с заработной платой или потеря значительной суммы денег.