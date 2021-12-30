Фінансовий гороскоп для всіх знаків зодіаку на 2022 рік від астролога, очільника асоціації астрологів Геліос Олега Горбаня.

Овен

Може не вистачати підтримки у реалізації намічених цілей. Фінансово не варто очікувати великих підйомів. Хороші зміни, які покращуватимуть матеріальне становище, прийдуть у другій половині року.

Телець

Нестабільність ситуації на роботі може нашкодити фінансовим питанням. Варто підтримувати хороші стосунки з друзями, які допоможуть у найбільш ризиковані моменти.

Близнюки

Професійна реалізація стане запорукою матеріальної стабільності. Потрібно бути готовими до колективної роботи.

Рак

Навчання, подорожі й співпраця з закордоном будуть найбільш дохідними сферами. Варто бути обережними з борговими зобов’язаннями.

Лев

Фінанси будуть приходити зі сфери вкладень та інвестицій. Будь-які спільні проекти потрібно чітко обумовлювати з партнерами, особливо фінансові взаєморозрахунки.

Діва

Протягом року можуть очікуватись додаткові витрати на розв’язання побутових питань і підтримку здоров’я. Фінансових покращень можна досягти у діловому партнерстві.

Терези

Правильна робота з підлеглими, а також використання можливостей додаткової діяльності, може значно покращити матеріальне становище цього року. Варто бути готовими до зростання видатків на дітей.

Скорпіон

Варто переглянути свої захоплення, саме вони можуть стати джерелом натхнення і фінансового успіху цього року. Сплануйте витрати, пов’язані з родиною і нерухомістю.

Стрілець

Взаємодія з родичами і активність у сфері нерухомості можуть виявитись найбільш фінансово вдалими. Потрібно бути уважними до документів.

Козеріг

Не варто розраховувати на серйозні доходи, потрібно навести лад у фінансових справах. Найбільш фінансово цікаві можливості можуть бути пов’язані з новими контактами і відрядженнями.

Водолій

Вміння самоорганізуватись і бути цілеспрямованим приведе до фінансових покращень. Варто звернути увагу на здоров’я і не перевтомлюватись.

Риби

Варто бути активнішими, щоб скористатись усіма можливостями року. Найбільшою перешкодою для фінансового зростання будуть власні погані звички і лінь.