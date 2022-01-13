Докладний гороскоп на тиждень з 17 до 23 січня 2022 року склала астролог Анастасія Коритцева.

Основна подія тижня – це повний місяць у ніч з 17 на 18 січня.

Ця повня досить напружена, і може характеризуватись емоційними спалахами, сварками, скандалами, потребою відстояти себе у стосунках. Крім того, протягом усього тижня лишається ретроградний Меркурій. Це, як завжди, ознаменується затримками, поломками, складнощами у досягненні домовленостей. Також людям доводиться повертатися до старих, начебто закритих, питань. Рух уперед досить обмежений. З новими проєктами краще почекати щонайменше до лютого.

Гороскоп для Овнів

Ви можете протягом цього тижня розбиратися з неприємними, скандальними ситуаціями, в які могли потрапити в попередні два тижні. Це час для того, щоб зайнятися відновленням своєї репутації. Зверніть увагу на те, що кажуть люди довкола вас. Це досить складний тиждень для вас, але з наступного буде легше. Із приємного – вам можуть повернути борги. У стосунках ви не дуже добре чуєте та розумієте партнерів, а вони вас. Зачекайте, оскільки з наступного тижня ситуація покращуватиметься.

Гороскоп для Тельців

Сприятливий тиждень для того, щоб зайнятися вивченням тих питань, які ви давно відкладали. На роботі можливі перешкоди у здійсненні проєктів, якими ви зайняті. Також можлива пильна увага з боку керівництва. Крім того, у вас зараз настрій на протест та звільнення від дотримання правил, однак така тактика навряд чи спрацює. Не найкращий час для великих покупок та вкладень.

Гороскоп для Близнюків

Проєкти зазнають затримок, але не варто зневірятися. Ви можете зараз якісно продумати та перебудувати плани. Під кінець тижня можуть з’являтися оригінальні ідеї, які ви зможете втілити протягом найближчих трьох місяців. У стосунках із партнерами варто бути обережними. Ви можете бути занадто підозрілими, а ваші партнери занадто емоційними. Важливі справи та переговори краще планувати на кінець тижня. Адже на початку тижня, особливо у понеділок та вівторок, складно досягти порозуміння. На вихідних донести свою думку набагато легше.

Гороскоп для Раків

Повня на початку тижня може спричинити складні з’ясування стосунків з партнерами, колегами, з тими, хто перебуває з вами на рівних. Це загалом нервовий та емоційний час, тому приділіть його собі, щоб у вас був ресурс для адекватних реакцій на те, що відбувається. Також напруженість зберігається з понеділка до середи. Четвер та п’ятниця можуть бути досить продуктивними, тому що вам вдасться вирішити складні завдання. У суботу можна відпочити, провести час із людьми, яким ви довіряєте. Якщо ви не втрималися від сварки на початку тижня, то до неділі є шанс налагодити стосунки.

Гороскоп для Левів

Подбайте про своє здоров’я, особливо на початку тижня. Організм ослаблений, не варто перевантажувати його. Гарний час для того, щоб зайнятися рутинними, домашніми справами. Після середи та до кінця тижня намічається зростання енергії, активності, особливо це стосується спілкування, виходів у люди. Сприятливий час для того, щоб знайти нові або згадати старі джерела заробітку. Можуть з’являтися люди з минулого, які щось підкажуть, зокрема щодо фінансів. Головний мотив тижня – займатися собою, шукати можливості для розвитку у вашому минулому.

Гороскоп для Дів

Ви можете відчути, що рутина поглинула вас, а це викликає втому. Варто ще трохи потерпіти для того, щоб остаточно розібрати побутові питання, зайнятися своїм здоров’ям, запровадити корисні звички. Намагайтеся концентруватися не лише на тому, що необхідно, а й на тому, що вам подобається. Це потрібно для того, щоб винагородити себе після важкого дня.

Гороскоп для Терезів

Сфера ваших інтересів зараз перебуває в облаштуванні домівки. Головне – знайти внутрішню гармонію, на яку можна спертися. Це не дуже активний час, він більше підходить для того, щоб поринути у себе, проаналізувати своє життя, минуле. Цього тижня вашої уваги також можуть вимагати діти. У фінансовому сенсі не найкращий час для придбань та вкладень. Як і для більшості знаків, початок тижня буде напруженим, а завершення більш м’яким і спокійним.

Гороскоп для Скорпіонів

Основна увага залишається прикутою до фінансових питань. Можливо, ви вже зазнали зайвих витрат, протримайтеся ще трохи. Намагайтеся не витрачати гроші на якісь мрії, ілюзії. Важливо реально оцінювати стан вашого гаманця. У стосунках із партнерами ви можете піднімати якісь старі теми. Може бути багато розмов, обговорень різних питань, зокрема болючих, але це не надто загрожує сварками. Однак зверніть увагу на дні близько 18 січня, коли ми більш загострено сприймаємо те, що відбувається.

Гороскоп для Стрільців

Для вас загалом непоганий тиждень. Є можливість завершити проєкти, започатковані ще у грудні 2021 року. Ваші партнери зараз можуть брати свої слова назад, тому домовленостям у цей період не варто сильно довіряти. Але якщо ви уклали договори ще до 13 січня, то є ймовірність, що їх буде дотримано. У фінансовому плані це непоганий час, особливо для того, щоб попросити чи вимагати повернення боргу. Також можна домовитись про боргові зобов’язання. Проте, варто це робити вже після четверга. З понеділка до середи – напружений час.

Гороскоп для Козерогів

У вас дуже напружений початок тижня (понеділок, вівторок). У цей час можуть виникати конфлікти та розбіжності, пов’язані з тим, хто головний у парі. Це не найкращий час для презентації себе, виходу у світ. Після середи у вас можуть з’являтися хороші ідеї щодо фінансового благополуччя. Також до вас можуть надійти цікаві пропозиції, але не поспішайте їх приймати щонайменше до 4 лютого. Загалом ситуація під вашим контролем, що не може не подобатись. Можливо, справи йдуть не так легко, як хотілося б, але загалом усе розвивається в позитивному ключі.

Гороскоп для Водоліїв

Вас варто привітати з прийдешніми днями народження. Вже з 20 січня Сонце переходить у ваш знак. Основна рекомендація на цей тиждень – переглянути, проаналізувати все, що ви робили за останній рік. Зараз закладаються ідеї та погляди на наступний рік. Ба більше, ще й ретроградний Меркурій прямує вашим знаком, а це сприяє тому, щоб проаналізувати глобальні життєві цілі. Це активний період для спілкування з друзями, однодумцями, а також з тими, чия думка вам цікава (вони можуть підкидати ідеї, але не поспішайте йти за ними).

Гороскоп для Риб

Для вас цей тиждень активний, особливо стосовно досягнення цілей. У цей час можна завершувати якісь важливі етапи. Також це важливий тиждень для налагодження стосунків з людьми. Гарний тиждень для того, щоб спробувати участь у новому клубі, організації, яка займається тим, що вам завжди подобалося. Якщо ви вже соціально активні, то у цій сфері очікуються зміни. З витратами не поспішайте. Стосунки з партнерами варто оберігати, оскільки вони зараз схвильовані та очікують від вас підтримки.