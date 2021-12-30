Любовний гороскоп для всіх знаків зодіаку на 2022 рік від астролога, очільника асоціації астрологів Геліос Олега Горбаня.

Овен

З’являється схильність ігнорувати тему взаємин. А без вашої уваги й ініціативи стосунки будуть охолоджуватися.

Телець

Друзі, оточення і колектив можуть значно посприяти формуванню особистих взаємин.

Близнюки

Буде нагода зміцнити стосунки, особливо якщо вас поєднують спільні захоплення. Спільний відпочинок і хобі – шлях до стабільності у взаєминах.

Рак

Варто бути готовими підтримати партнера у фінансових питаннях. Спільні подорожі сприяють реалізації стосунків.

Лев

Відбуватиметься переоцінка взаємин. Велика потреба взяти відповідальність за стосунки.

Діва

З’явиться чудова можливість переходу стосунків на новий рівень. Ви відчуєте підтримку партнерів.

Терези

Обов’язково заплануйте спільний відпочинок із коханою людиною. Інакше щоденна рутина забере весь час і нашкодить стосункам.

Скорпіон

Очікуються нові знайомства і захоплення. Не варто дуже поспішати у стосунках.

Стрілець

Не варто бути надто категоричними й уникати розмови, це зіпсує будь-які стосунки. Дослухайтеся до порад родичів.

Козеріг

Навіть тимчасові стосунки можуть сильно вплинути на життя. Можна втратити життєві орієнтири або отримати велику порцію натхнення.

Водолій

Доки реалізуєте власні цілі й вирішуєте проблеми, не забувайте про коханих поруч із вами. Діліться перемогами і невдачами.

Риби

Рік несе можливості у реалізації стосунків і самореалізації. Пам’ятайте, що своїми успіхами ви також завдячуєте тим, хто вас любить, надихає і підтримує.