Грудень для України – вирішальний місяць, а російський терор найближчим часом не припиниться. Астрологиня Олена Кравченко поділилася прогнозом на майбутні місяці: чи вдасться деокупувати Крим у 2023 році, які російські провокації чатують на українців у зимові свята та чого ще чекати від загарбників, крім атак на енергетику та критичну інфраструктуру.

– Наближається зима. Якими будуть три наступні місяці для України в контексті війни?

– Зима в цілому більш-менш буде без карколомних негативних подій. Найбільш напруженим буде кінець листопада, і так до середи грудня. Для населення найважливішим буде період з 2 до 25 грудня. Всесвіт буде нас перевіряти, наскільки ми навчилися боротися зі своїми страхами і жертвувати якимось благами заради майбутнього.

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Є точна дата: якщо в ніч з 14 на 15 грудня у нас не буде повного блекауту країни, то далі все вже буде добре. Грудень буде для народу найважливішим місяцем.

Через призму воєнних дій – ситуація позитивна. У нас зараз Марс, який відповідає за воєнні дії і силу, ці дні дуже напружені. Але для нас це позитивно. Марс працює на нас. Водночас планета Уран дає нам безпеку, а не ядерний удар, як багато хто боявся.

Проте я бачу, що нам найближчим часом доведеться ухвалювати багато складних рішень. Наприкінці лютого 2023 року буде певне розчарування серед населення, бо буде не таким блискавичним просування воєнних дій, як нам би хотілося. Прорив насправді буде лише влітку 2023-го.

– У президента України Володимира Зеленського взимку день народження. Чи може 25 січня стати приводом для провокацій з боку ворога?

– Подаруночки для Зеленського будуть, але не від русні. Це будуть подаруночки у вигляді активної допомоги Україні від країн-партнерів. Взимку підтримка не збавить темпів. Будуть дуже важливі і неочікувані заяви з боку світових лідерів, позитивні заяви для нас.

Єдине, що мене турбує: буде або анонсована спроба замаху на Володимира Олександровича, і вона станеться, або це просто будуть пусті погрози від Кремля, розігнані пропагандистами.

– Як для України пройдуть зимові свята?

– У нас буде такий кармічний період, коли ми ще більше посилимо своє відчуття жертовності заради спільного блага, зокрема взаємодопомоги. На державному рівні стануться великі фінансові зміни саме у цей період.

Найцікавішим для нас буде 31 грудня. О 15:45 у цей день відбувається точне повернення Плутона в те ж саме положення, яким воно було на початку війни. Для нас це означає схиляння з боку Росії та партнерів до перемовин з РФ. Але на нас це ніяк не вплине.

Масованих ракетних обстрілів на 31 грудня я не бачу. І є точно якісь воєнні плани з нашого боку, про які ми дізнаємося лише після того, як все станеться. 7 січня, на Різдво, для українців настане усвідомлення пройденого шляху, переоцінка цінностей, а у військовому плані для України буде якась важлива підготовка. До чого конкретно, поки не бачу.

– Як довго триватимуть відключення світла в Україні? Чи скінчиться це взимку або навесні?

– Навесні блекаутів уже не буде. Важкою буде лише зима, зокрема грудень. Якщо енергетичну інфраструктуру росіяни не знищать повністю за грудень, то далі напруження спадатиме. Пам’ятаємо про ніч з 14 на 15 грудня. Вона буде вирішальна.

– Чи готовий до ведення війни взимку Путін і його оточення? Чи готова російська армія?

– У карті Путіна ведення війни – це основа популярності. Він не може її не продовжувати до останнього. У Росії відсутність офіційних партнерів та надійної підтримки буде критичною.

Щодо забезпечення їх армії – до 20 грудня вони ще будуть якось триматися, а після цього буде щось у стилі “що заслужили, те і отримали”. Далі буде величезна криза щодо забезпечення. 12 грудня транзитний Сатурн зайде на натальний Уран. Це сходження планет означає хитке положення влади в Росії.

У суспільстві буде дуже багато сумнівів у президенті. 12 грудня – це дуже важливий день, на який мусимо звернути увагу. Наслідки будуть і для персони Путіна, і для його режиму.

– Іран офіційно визнав факт постачання Росії своїх дронів. Чи довго РФ зможе атакувати Україну ними?

– Небезпека з повітря буде зберігатися до кінця 2023 року. Це показує позиція планети Уран. А загальна перебудова світу триватиме до 2027 року. Україна з цією війною просто стала однією з перших в плані змін. До 2027 року майже всі диктаторські режими будуть тим чи іншим чином повалені.

– Що каже про Путіна і його стан як фізичний, так і моральний його натальна карта загалом?

– Дуже важливою датою для Путіна буде 11 лютого. Це дуже небезпечний період. Боротьба за владу досягає свого піку. Може бути або повалення режиму, у що я слабо вірю, або ще більше закручування гайок для росіян, на кшталт запровадження смертної кари.

З одного боку, Путін живе по своїй натальній карті – у нього там прописана агресивна жага до влади. Зараз в нього транзитно іде іспит на порядність в житті. Йому треба ухвалювати важкі рішення, спираючись на свої страхи, там є буквальна вказівка на дитячі травми. Він схильний ізолюватися через це.

31 грудня на його владу зазіхнуть, це видно чітко по даті. Безпомічність його накриватиме наприкінці січня вже дуже сильно.

– Володимир Зеленський в інтерв’ю чеському медіа сказав, що після перемоги поїде в Крим якраз тоді, коли буде тепліше. Які шанси звільнити Крим до літа 2023 року?

– Літо 2023 року – це найсприятливіший період для української армії. До серпня можливі великі перемоги, зокрема звільнення Криму. Але це ще не означатиме, що все закінчилося. Будуть атаки з боку ворога у жовтні 2023-го року. Лише аж у травні 2024-го року я бачу завершення періоду воєнної лінії для України.

– Нещодавно ЗСУ звільнили Херсон від окупантів. Нашим захисникам вдасться деокупувати цілий регіон до кінця року?

– Якщо дивитися на карту Херсонщини, то Нептун, який відповідає за відчуття небезпеки, обману, пастки, не задіяний у звільненні регіону найближчим часом. Буде лише загроза великих втрат серед цивільного населення, зокрема від ракетних атак. До кінця року звільнення можливе, але грудень все вирішить.

– Які місяці наступного року будуть для України успішними?

– Наступного року майже не буде напружених аспектів для ЗСУ. В карті 2022-го року були найбільш напруженими травень, червень, липень і серпень. У 2023 дуже важливим і тріумфальним буде травень.

А персонально по карті Зеленського я бачу дуже хороший січень. А от у вересні 2023 року бачу знаки конфліктів із друзями. Можливо, будуть складнощі у домовленостях з партнерами щодо наступних постачань для нас. Європейці можуть втомитися від війни.

– Які періоди 2023-го будуть екзистенційно вирішальними або небезпечними для нас? Чи може наступного року скінчитися війна, зокрема нашою перемогою?

– Не бачу перемоги в 2023 році. Буде дуже напруженим кінець наступного року, зокрема жовтень і листопад. Відбудеться перевірка, наскільки надійних партнерів ми обрали. Може бути гра на два стільця з боку якихось країн. Військові загрози для України будуть досить сильними з моря, навіть за умови деокупації Криму.

– Багато хто сподівається на те, що після Путіна Росія визнає помилки і зміниться як держава. Це можливо і за умови якого лідера? Ким він має бути з астрологічної точки зору?

– На горизонті нового лідера я не бачу по карті Росії. Його не готують. І той лідер, який змінить Росію, це лише та людина, яка відмовиться від імперських амбіцій. Поки такої немає поруч із верхівкою влади.

– Чи можливі подібні конфлікти, як нинішня війна, десь ще у світі? Приміром, вже відомо про запуски ракет КНДР. До того ж повідомляють, що Іран готується до нападу на Саудівську Аравію. Чи не переросте це у глобальну світову війну?

– Можливість Третьої світової досі є – до літа 2023 року. Але великих шансів на це немає. Всі боялися сонячного затемнення не так давно. Однак для України і світу загалом це не стало початком лиха. У нас стався хороший прорив на полі бою, звільнили Херсон. Планети на нашому боці, але вони віщують велике перетворення для усього світу в майбутньому.