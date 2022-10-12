Росія не відмовиться від планів щодо повторного нападу після перемоги України у війні. Але це станеться не раніше, ніж через 20 років, переконана таролог Людмила Хомутовська.

– Напади будуть. Але на найближчі 10-20 років їм буде не до імперських замашок. Будуть свої проблеми. Утім, через кілька поколінь вони піднімуть хвоста. На запитання про Росію випадає карта шести жезлів. Це символ бажання перемоги, постійного пересування, активних дій.

Але Людмила Хомутовска переконана, навіть якщо агресія Росії колись відродиться, це буде не сьогоднішня Росія.

Зараз дивляться

– Вона вже без анексованих територій, без своїх нинішніх колоній, – уточнила таролог.