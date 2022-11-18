Після деокупації Херсону ще зарано радіти – попереджає таролог та екстрасенс Віктор Литовський. Для України визначальною буде зима і початок нового 2023 року. З учасником Битви екстрасенсів ми обговорили прогнози на подальший контрнаступ ЗСУ, початок Третьої світової і сценарії завершення війни Росії проти України.

– Чи будуть у ЗСУ якісь значні здобутки під час контрнаступу взимку?

– З позитивного по розкладу бачу наявність позитивної динаміки взимку. Наступна фаза після звільнення Херсону може початися вже у грудні. Негативні аспекти теж присутні: багато людей намагаються мислити оптимістично, втім, не усвідомлюють, що події не будуть швидкими, зокрема звільнення територій. На успіхи контрнаступу мені випадає карта підвішеного.

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Це означає, підвішений стан в цілому на нас очікує взимку. На деяких напрямках окупанти будуть дуже сильно оборонятися.

Ще на зимовий розклад випадає карта п’ятірки пентаклів і дев’ятка мечів. Перша карта – це знак складнощів, які випадають на шляху наших ЗСУ і усього населення загалом.

Прогноз ключовий такий – після звільнення Херсону не розраховуйте їхати туди зі спокійною душею. Цей регіон і надалі буде дуже критичним.

Карта повних чаш і необмеженого вибору вказує на те, що ці перепони ми подолаємо все ж таки, хоча і дуже важко.

– Наші захисники вже просуваються і на Сході, і на Півдні. На якому з напрямків вдасться швидше остаточно вигнати окупантів, а де бої триватимуть до останнього?

– По Херсонському напрямку мені випадає карта дарування – це нестача ресурсів. Це можна трактувати у контексті того, що як тільки буде достатня кількість ресурсів для швидшого наступу ЗСУ та ліквідації окупантів на лівому березі Дніпра, у регіоні успіхи нашої армії будуть динамічнішими. Але навіть якщо ми будемо мати увесь потенціал воєнний, остаточні битви за деокупацію всього регіону та регіони поблизу нього на південному напрямку – будуть важкими. На це вказує карта мечів.

Щодо східного напрямку – Донецька та Луганська області – там буде, попри моє здивування, швидша динаміка. Це не буде моментально, але дуже поступово. Оборона окупантів не витримає. В останню чергу звільнення відбудеться в Криму. За ці землі росіяни триматимуться до останнього.

– Як вестиметься контроль над Кримом після його військового звільнення? Чи буде цей регіон проблемним у перспективі?

– Крим матиме особливий статус. Мені випадає карта союзу. Це союз, на який ми зможемо впливати. Імовірно, особливий статус півострова буде підпорядкований кримським татарам. Але це буде автономна територія України. Втім, досягти консенсусу по цьому питанню буде не так просто, як нам здається.

Точно можу сказати, що усе пережите українцями за час повномасштабної війни скоро відчують жителі Криму, які проживають там на незаконних підставах як на анексованій території. На це ми бачимо у розкладі п’ятірку пентаклів. Це знак темних часів і втечі.

– Крім обстрілів енергосистеми України та ударів по житлових будинках, чи є щось, чим Кремль додатково намагатиметься пригнічувати українців? Чи може це бути ядерний удар або хімічна зброя?

– Хотілося би сказати, що до зимових свят ми зітхнемо з полегшенням. Але це ілюзія. Вже зараз треба готуватися до продовження терору, зокрема блекаутів, обстрілів. Ядерного вибуху не бачу. У мене на розкладі карта випробування і карта підвішеного – знак невизначеності.

Труднощі для мирного населення, їх посилення очікуємо після 20 листопада.

У найближчі кілька місяців очікуємо хвилю переселенців нових. Зокрема, і за кордон. Позитивний період для України почнеться всередині грудня – після 15 числа. Також дуже часто мені випадає число 20. Треба бути уважними до небезпек у 20 числа найближчих місяців.

– Чи може війна в Україні перерости в світову?

– Наша війна загалом уже стала спусковим гачком для низки локальних конфліктів у світі, зокрема і на Близькому Сході, у Китаї та загалом у центральній Азії. Таку тенденцію більше бачу, ніж глобальну Третю світову. Також запустився процес найвищого піку влади диктаторів. Незабаром багато диктаторських режимів впаде.

– Яка подія стане приводом для остаточного програшу Росії у війні?

– Тут, якщо дивитися розклад на Росію як аутсайдера у цій війні, то причинами програшу випадає карта перевернутого імператора. А це символ державного перевороту, зокрема у РФ це на фоні масового розчарування народу і еліт.

Також ми бачимо карту повішеного. Чи буде це буквально повішений Путін? Дочекаємося суду в Гаазі.

Але карта підвішеного – це точно стан невизначеності, для Кремля вона буде дуже негативною і може призвести до остаточної поразки у війні. У березні 2023 року я бачу, що Путіна може не стати взагалі. Інформація після березня про Путіна взагалі дуже розмита випадає, так, ніби його більше не буде на цьому світі.

– Хто прийде керувати РФ після Путіна і чи вже готують цю людину?

– Тут найцікавіше те, що момент спадкоємця влади Путіна – це провал Кремля. Бо спадкоємця, який може вивести країну з прірви, нема. По розкладу, усі кандидатури, які, за відкритими джерелами, могли би прийти після Путіна – приведуть РФ до розпаду. В усіх будуть імперські амбіції, і світова спільнота не визнає їх, а Росія лишиться агресором в очах інших держав. Для цієї держави, без сумніву, настають дуже тривалі темні часи.

– Як виявилося, союзником Росії ще до початку вторгнення був Іран, що сам зізнався у постачанні РФ дронів. Чи має країна-агресор ще якихось прихованих “друзів”, яких Україні варто стерегтися?

– Іран, по розкладу, є фактором ризику у цій війні. Саме ризику для чинної влади. Народ у Ірані може нарешті взяти до рук владу. І тоді ця країна не буде нашим ворогом.

На початок наступного року є хороші новини по Білорусі – там я очікую навіть знесення режиму Лукашенка.

А от дуже неоднозначні карти випадають на Туреччину. Будуть моменти в наступному році, які визначать, з ким Туреччина буде у цій війні. Дещо може змінитися не на нашу користь. Бачу карту розчарування у нинішніх партнерах України. Це можуть бути затримки поставок озброєння для нас.

– Той же таки Іран готується до війни з Саудівською Аравією. Що такий конфлікт може змінити для України?

– Піти далі погроз поки що Іран не зможе через внутрішню нестабільність. Не бачу поки що великої війни. Іран у разі перевороту влади всередині країни стане каталізатором дуже позитивних змін глобально для всього світу. Іран 100 років тому – це розквіт. За циклом розвитку цієї країни я бачу повернення на 100 років тому в хорошому сенсі. Іран теж буде спокутувати провину за участь у поставці зброї для Росії, буде долучатися до розвитку в бік цивілізованих країн світу.

– Чи не зміниться щодо підтримки України позиція США? Нещодавно 14 консервативних груп Конгресу виступили проти подальшого надання допомоги.

– Вірогідність того, що США можуть дати задню – досить мала. Мені випадає карта битви. Тому, США беруть участь в цій битві, надаючи нам озброєння. До того ж, США хочуть виступити тріумфаторами в цьому конфлікті, підкреслити свою роль у нашій перемозі. Тут бачимо карту тріумфу. Без стабільної підтримки для України у Штатів цього не вийде.

– Такі країни, як Сербія, Угорщина і Чорногорія, де нині триває переворот на чолі з проросійськими силами – ще довго будуть членами таких союзів, як ЄС чи НАТО?

– Держави, які ви перерахували, намагаються всидіти на двох стільцях. Хочуть і інтегруватися у європейський простір, і при цьому дивляться в бік російських інтересів. Перший негативний момент для цих країн – це втрата ресурсів, на це вказують карти. Далі іде перевернута карта кубків, пентаклі – це все руйнування, фінансові втрати. Можлива зміна правлячої верхівки. Незабаром ми це побачимо, ці країни перестануть підтримувати Росію, бо від них усі відгородяться, вони втратять свій потенціал. Їм невигідно бути на боці країни-агресора.

– Коли Україна вступить до ЄС та НАТО і що це змінить для нас і для світу?

– Розчарування у цих союзах для українців буде однозначно. З позитивного – шістка жезлів, знак тріумфу. Наша перемога. Далі десятка кубків – символ позитивної динаміки нашого розвитку як держави в цілому. І тут знову хороший знак – сонце. Але є і карта дурня. Це момент розчарування в попередніх цінностях.

Ми будемо в складі цих союзів, за кілька років, однак не всі ми будемо готові до реальної євроінтеграції.

Попри це, ми будемо бачити себе центром впливу у своєму регіоні, ми будемо більш самостійні, ніж до війни. Хоча, у нас постійно буде такий сусід під боком, як Росія, тож нам буде необхідна підтримка сильних союзників.

– Що особисто вам карти кажуть про майбутній 2023 рік?

– Наступний рік напряму залежить від того, що відбувається зараз – затемнення, знаки, місячні коридори. Усе це говорить про те, що настала точка, на якій треба зупинитися, усе зважити і з новими силами йти далі. Нам треба акумулювати усі сили на 2023 рік. Нам треба бути дуже готовими до нього.

У 2023 році буде багато швидких і неочікуваних змін для нас, є знаки загроз. Рік буде важким, але не важчим за нинішній. А після перемоги на нас взагалі чекає етап стрімкого розвитку.