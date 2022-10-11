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Буде тяжко, нехай варяться у цьому самі: таролог побачила п’ять років вогню для росіян

11 Жовтня 2022, 14:23
Марина Корзун керівниця розділу Lifestyle
Буде тяжко, нехай варяться у цьому самі: таролог побачила п’ять років вогню для росіян

Росія прямує вглиб нескінченних сварок і наступні п’ять років будуть для країни дуже важкими, переконана таролог Людмила Хомутовська.

– Це буде постійний процес із недовгими революціями, “парадами” нових лідерів країни. Щодо фінансів, попри те, що це дуже багата на ресурси країна, наступні п’ять років росіянам буде важко. Карта показує, що це п’ять років вогню для них, — сказала вона в ексклюзивному інтерв’ю.

За словами Хомутовської, частина росіян все ж усвідомить свої помилки, але на це знадобиться час.

Зараз дивляться

– Хай вони самі варяться в цьому і визнають відповідальність. Якась частина вже добре розуміє, що відбувається. Але ж користі з того, що вони знають, поки що ніякої.

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Теги
Війна в Україні Росія
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