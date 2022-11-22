Декабрь для Украины – решающий месяц, а российский террор в ближайшее время не прекратится. Астролог Елена Кравченко поделилась прогнозом на предстоящие месяцы: удастся ли деоккупировать Крым в 2023 году, какие российские провокации подстерегают украинцев в зимние праздники и чего еще ждать от захватчиков, кроме атак на энергетику и критическую инфраструктуру.

– Приближается зима. Какими будут следующие три месяца для Украины в контексте войны?

— Зима в целом более-менее будет без сногсшибательных негативных событий. Наиболее напряженным будет конец ноября, и так до среды декабря. Для населения важнейшим будет период со 2 по 25 декабря. Вселенная будет нас проверять, насколько мы научились бороться со своими страхами и жертвовать какими-то благами ради будущего.

Сейчас смотрят

Есть точная дата: если в ночь с 14 на 15 декабря у нас не будет полного блэкаута страны, то дальше все уже будет хорошо. Декабрь будет для народа самым важным месяцем.

Через призму военных действий ситуация положительная. У нас сейчас Марс, отвечающий за военные действия и силу, эти дни очень напряженные. Но для нас это положительно. Марс работает на нас. При этом планета Уран дает нам безопасность, а не ядерный удар, как многие боялись.

Впрочем, я вижу, что нам в ближайшее время придется принимать множество сложных решений. В конце февраля 2023 года будет определенное разочарование среди населения, потому что будет не таким молниеносным продвижение военных действий, как нам бы хотелось. Прорыв действительно будет только летом 2023-го.

— У президента Украины Владимира Зеленского зимой день рождения. Может ли 25 января послужить поводом для провокаций со стороны врага?

— Подарки для Зеленского будут, но не от русни. Это будут подарочки в виде активной помощи Украине от стран-партнеров. Зимой поддержка не убавит обороты. Будут очень важные и неожиданные заявления со стороны мировых лидеров, позитивные заявления для нас.

Единственное, что меня беспокоит: будет либо анонсирована попытка покушения на Владимира Александровича, и она произойдет, либо это будут просто пустые угрозы от Кремля, разогнанные пропагандистами.

– Как для Украины пройдут зимние праздники?

– У нас будет такой кармический период, когда мы еще больше усилим свое чувство жертвенности ради общего блага, в том числе взаимопомощи. На государственном уровне произойдут большие денежные конфигурации конкретно в этот период.

Самым интересным для нас будет 31 декабря. В 15:45 в этот день происходит точное возвращение Плутона в то же положение, каким оно было в начале войны. Для нас это означает склонение со стороны России и партнеров к переговорам с РФ. Но на нас это никак не отразится.

Массированных ракетных обстрелов на 31 декабря я не вижу. И есть точно какие-то военные планы с нашей стороны, о которых мы узнаем только после того, как все произойдет. 7 января, к Рождеству, для украинцев наступит осознание пройденного пути, переоценка ценностей, а в военном плане для Украины будет какая-то важная подготовка. К чему конкретно — пока не вижу.

– Как долго будут продолжаться отключения света в Украине? Кончится ли это зимой или весной?

– Весной блэкаутов уже не будет. Тяжелой будет только зима, в том числе декабрь. Если энергетическую инфраструктуру россияне не уничтожат полностью за декабрь, то дальше напряжение будет спадать. Помним о ночи с 14 на 15 декабря. Она будет решающей.

– Готов ли к ведению войны зимой Путин и его окружение? Готова ли российская армия?

– В карте Путина ведение войны – это основа популярности. Он не может ее не продолжать до последнего. Для России отсутствие официальных партнеров и надежной поддержки будет критическим.

Об обеспечении их армии – до 20 декабря они еще будут как-то держаться, а после этого будет что-то в стиле “что заслужили, то и получили”. Дальше последует огромный кризис по обеспечению. 12 декабря транзитный Сатурн войдет в натальный Уран. Это восхождение планет означает шаткое положение власти в России.

В обществе будет очень много сомнений в президенте. 12 декабря – это очень важный день, на который нужно обратить внимание. Последствия будут и для Путина, и для его режима.

– Иран официально признал факт поставки России своих дронов. Долго ли РФ сможет атаковать Украину ими?

– Опасность с воздуха будет сохраняться до конца 2023 года. Это показывает позицию планеты Уран. А общая перестройка мира будет продолжаться до 2027 года. Украина с этой войной просто стала одной из первых в плане перемен. К 2027 году почти все диктаторские режимы будут так или иначе свергнуты.

– Что говорит о Путине и его состоянии как физическом, так и моральном его натальная карта в целом?

– Очень важной датой для Путина будет 11 февраля. Это очень опасный период. Борьба за власть достигает своего пика. Может быть либо свержение режима, во что я слабо верю, либо будет еще большее закручивание гаек для россиян, по типу введения смертной казни.

С одной стороны, Путин живет по своей натальной карте – у него там прописана агрессивная жажда власти. Сейчас у него транзитно идет экзамен на порядочность в жизни. Ему нужно принимать тяжелые решения, опираясь на свои страхи, там есть буквальное указание на детские травмы. Он склонен изолироваться из-за этого.

31 декабря на его власть посягнут, это видно четко по дате. Беспомощность его будет накрывать в конце января очень сильно.

– Владимир Зеленский в интервью чешскому медиа сказал, что после победы поедет в Крым как раз тогда, когда будет теплее. Какие шансы освободить Крым до лета 2023 года?

– Лето 2023 года – это самый благоприятный период для украинской армии. К августу возможны большие победы, в том числе освобождение Крыма. Но это еще не означает, что все закончилось. Будут атаки со стороны врага в октябре 2023 года. Только в мае 2024 года я вижу завершение периода военной линии для Украины.

– Недавно ВСУ освободили Херсон от оккупантов. Нашим защитникам удастся деоккупировать весь регион до конца года?

– Если смотреть на карту Херсонщины, то Нептун, отвечающий за ощущение опасности, обмана, ловушки, не задействован в освобождении региона в ближайшее время. Будет лишь угроза больших потерь среди гражданского населения, в том числе ракетных атак. До конца года освобождение возможно, но декабрь все решит.

– Какие месяцы будущего года будут для Украины успешными?

– В следующем году почти не будет напряженных аспектов для ВСУ. В карте 2022 года были наиболее напряженными май, июнь, июль и август. В 2023 году очень важным и триумфальным будет май.

А персонально по карте Зеленского я вижу очень хороший месяц январь. А вот в сентябре 2023 вижу знаки конфликтов с друзьями. Возможно, будут сложности в договоренностях с партнерами по поводу последующих поставок для нас. Европейцы могут устать от войны.

– Какие периоды 2023 года будут экзистенциально решающими или опасными для нас? Может ли в следующем году закончиться война, в частности, нашей победой?

– Не вижу победы в 2023 году. Будет очень напряженным конец следующего года, в том числе октябрь и ноябрь. Состоится проверка, насколько надежных партнеров мы выбрали. Может быть игра на два стула со стороны каких-либо стран. Военные угрозы для Украины будут достаточно сильными с моря, даже при условии деоккупации Крыма.

– Многие надеются на то, что после Путина Россия признает ошибки и изменится как государство. Это возможно и при условии какого лидера? Кем он должен быть с астрологической точки зрения?

– На горизонте нового лидера я не вижу по карте России. Его не готовят. И тот лидер, который сменит Россию, это только тот, кто откажется от имперских амбиций. Пока такового нет рядом с верхушкой власти.

— Возможны ли подобные конфликты, как нынешняя война, где-нибудь еще в мире? К примеру, уже известно о запусках ракет КНДР. К тому же сообщают, что Иран готовится к нападению на Саудовскую Аравию. Не перерастет ли это в глобальную мировую войну?

– Возможность Третьей мировой до сих пор есть – до лета 2023 года. Но больших шансов на это нет. Все боялись солнечного затмения не так давно. Однако для Украины и мира в целом это не стало началом бедствия. У нас произошел хороший прорыв на поле боя, освободили Херсон. Планеты на нашей стороне, но они предвещают большое превращение для всего мира в будущем.