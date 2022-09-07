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Рік відбудови та відновлення: нумеролог сказав, коли Україна поверне Крим

7 Вересня 2022, 18:03
Марина Корзун керівниця розділу Lifestyle
Рік відбудови та відновлення: нумеролог сказав, коли Україна поверне Крим

На повноцінне повернення Криму в України підуть роки. Водночас встановити контроль над півостровом вдасться у 2024 році.

– Контроль там (у Криму, – Ред.) буде, скоріше за все, спільний. Це буде автономна земля із впливом якоїсь міжнародної організації типу ООН. Очевидно, там буде вплив Туреччини.

Водночас Україна зможе встановити домінуючий контроль над півостровом, коли вижене звідти росіян.

Зараз дивляться

– На це підуть роки. Коли там відновиться хоч якийсь контроль України – це 2024 рік. Це буде рік відновлення і відбудови за своїм нумерологічним образом. Наступного року буде ще зарано. Навіть переговори по Криму можуть початися, що найраніше, лише з жовтня 2023 року.

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Теги
Війна в Україні Крим
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