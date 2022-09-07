На повноцінне повернення Криму в України підуть роки. Водночас встановити контроль над півостровом вдасться у 2024 році.

– Контроль там (у Криму, – Ред.) буде, скоріше за все, спільний. Це буде автономна земля із впливом якоїсь міжнародної організації типу ООН. Очевидно, там буде вплив Туреччини.

Водночас Україна зможе встановити домінуючий контроль над півостровом, коли вижене звідти росіян.

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