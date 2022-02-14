День святого Валентина – одне з найголовніших свят для закоханих усього світу. День, коли відбуваються і перші боязкі визнання в почуттях, і перші поцілунки.

Весілля 14 лютого стане найзабутнішим для натур романтичних і сентиментальних. Детальний гороскоп на День святого Валентина склала учасниця Битви екстрасенсів Марія Тиха.

Овен

У сімейних відносинах пануватимуть гармонія та взаєморозуміння. Хоча іноді здаватиметься, що кохана людина не така уважна, як раніше. Цілком імовірно, що в усьому винен кар’єризм і завантаженість у професійній сфері. Прогнати нотки підозри з особистого життя просто, треба лише додати трохи романтики. Вечеря у новій обстановці, вечірня прогулянка чи вилазка на природу лише зміцнять стосунки.

Тілець

Ви легко і невимушено йдете життям, не замислюючись про те, скільки розбитих сердець залишаєте позаду. Але завжди приходить час розплати, і вам воно вже настає. Незабаром ви зустрінете людину, заради якої будете готові звернути гори, змінити свій спосіб життя, зробити її найщасливішою на землі. Але виявиться, що їй від вас цього не треба. Ви впізнаєте в ній копію себе колишнього і залишитеся з розбитим серцем на уламках свого кохання. Намагайтесь відкривати своє сердце людям, які заслуговують на це! Будьте щирі сьогодні.

Близнюки

Для того, щоб ваша симпатія стала взаємною, доведеться ризикнути й піти нестандартними шляхами. Час виявити винахідливість і фантазію! Це дозволить вам зацікавити людину, чиє серце ви хочете завоювати. Для тих, хто перебуває у пошуку, важливо не послаблювати пильність: зустріч із майбутньою другою половинкою може статися будь-якої миті.

Рак

Дозволивши собі відкинути стереотипи та застарілі переконання, ви зможете повною мірою насолодитися тими відчуттями, які приносить любов. Ви зрозумієте, що все, що відбувається навколо вас, наповнюється іншим змістом, розкривається повнота буття. Ви почнете отримувати задоволення, виходячи за звичні рамки. Велика ймовірність, що відкрившись партнеру, ви відчуєте потребу отримувати нові емоції, що виникають від прояву турботи, ласки та тепла.

Лев

На вас чекають романтичні стосунки з людиною, яку ви цінуєте за її якості та погляди на життя. Ситуація розгорнеться так, що ваше спілкування відбуватиметься частіше. Ви знайдете багато спільного – плани, цілі, завдання, світосприйняття. Велика ймовірність, що ви познайомитеся з батьками значущої людини. Нехай вас не бентежить, що для них ви позиціонуєтеся як добрі друзі. Ваше тісне спілкування переросте у міцний і щасливий сімейний союз.

Діва

Гармонія в особистих стосунках не залишить вас. Потенційні партнери звертатимуть увагу на вашу чарівність і фізичну привабливість, які тільки посилюватимуться. Достатньо оточити себе красою і не замикатися у собі. Передбачається зустріч із колишнім партнером, відносини з яким можуть поновитися.

Терези

Вам варто виявляти максимальний такт у висловлюваннях, адже будь-яка необдумано кинута фраза може стати приводом для серйозного скандалу. Якщо у когось виникають конфліктні ситуації, необхідно триматися від розборок подалі, навіть якщо це близькі люди. Варто дати можливість розібратися у всьому самостійно. Все пройде спокійно лише в тому випадку, якщо ви добре відпочинете.

Скорпіон

Не варто бути занадто вимогливими до своєї коханої людини. Партнер не зможе стати ідеальним на перший запит, особливо коли ви самі не є такими. Претензії можуть віддалити ще більше, створити напругу у любовних стосунках і викликати певний негатив. Внутрішньому “я” варто дати час на заспокоєння та аналіз існуючого союзу. Не можна думати лише про себе коханого. Потрібно прислухатися до другої половинки, її потреб та бажань.

Стрілець

Якщо ви вже давно думаєте, як зізнатися у своїх почуттях, можна сміливо наважуватися на цей крок – настає сприятливий період. Настрій та емоції допоможуть донести всю силу почуттів. Самотні люди можуть зустріти свою другу половинку. У сімейних відносинах не варто ставити свої почуття та емоції понад усе, оскільки це може призвести до сварки.

Козеріг

Порада друга допоможе побачити правильний вихід. Намагайтеся зберегти внутрішню гармонію. Зважаючи на все, правильніше зараз діяти згідно з власним досвідом, він може показати правильний напрямок. Ще не пізно розпалити вогонь колишніх почуттів, швидше за все, слід придивитися до давніх знайомих. Крім того, любов може виникнути в найнесподіванішому місці, навіть у дорозі.

Водолій

Час, проведений із сім’єю, не буде витрачено марно. Зверніть увагу, доведеться потроху вирішувати напружену ситуацію. Напевно, розмова до душі – гарний спосіб для того, щоб усе дозволити. Любов пізнається незалежно від віку, мабуть, необхідно придивитися до давніх друзів. Найближча подія піднесе не тільки веселощі, але і шанс на щось більше.

Риби

Не потрібно змішувати стосунки та роботу. Інтернет не тільки подарує приємне спілкування, а й шанс на щось цікавіше. Причин для конфліктів не знайдеться. Очевидно, серйозна розмова – чудовий шанс для того, щоб все вирішити. Час, проведений із сім’єю, не буде витрачено марно.