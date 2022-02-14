День святого Валентина – один из самых главных праздников для влюбленных по всему миру. День, когда происходят и первые робкие признания в чувствах, и первые поцелуи.

Свадьба 14 февраля станет самой незабываемой для романтических и сентиментальных натур. Подробный гороскоп на День святого Валентина составила участница Битвы экстрасенсов Мария Тихая.

Овен

В семейных отношениях будут царить гармония и взаимопонимание. Хотя иногда будет казаться, что любимый человек не так внимателен, как раньше. Вполне вероятно, что во всем виноват карьеризм и загруженность в профессиональной сфере. Прогнать нотки подозрения из личной жизни просто, нужно добавить немного романтики. Ужин в новой обстановке, вечерняя прогулка или вылазка на природу только укрепят отношения.

Телец

Вы легко и непринужденно идете по жизни, не задумываясь о том, сколько разбитых сердец оставляете сзади. Но всегда приходит время расплаты, и для вас оно уже наступает. Вскоре вы встретите человека, ради которого будете готовы свернуть горы, изменить свой образ жизни, сделать его самым счастливым на земле. Но окажется, что ему от вас этого не нужно. Вы узнаете в нем копию себя прежнего и останетесь с разбитым сердцем на обломках своей любви. Старайтесь открывать свое сердце людям, заслуживающим этого! Будьте искренни сегодня.

Близнецы

Для того, чтобы ваша симпатия стала взаимной, придется рискнуть и пойти нестандартными путями. Пора проявить изобретательность и фантазию! Это позволит вам заинтересовать человека, чье сердце хотите завоевать. Для тех, кто находится в поиске, важно не ослаблять бдительность: встреча с будущей второй половинкой может произойти в любой момент.

Рак

Позволив себе отвергнуть стереотипы и устаревшие убеждения, вы сможете в полной мере насладиться ощущениями, которые приносит любовь. Вы поймете, что все происходящее вокруг вас наполняется иным содержанием, раскрывается полнота бытия. Вы начнете получать удовольствие, выходя за привычные рамки. Большая вероятность, что, открывшись партнеру, вы почувствуете потребность получать новые эмоции, возникающие от проявления заботы, ласки и тепла.

Лев

Вас ждут романтические отношения с человеком, которого вы цените за его качества и взгляды на жизнь. Ситуация развернется так, что ваше общение будет происходить чаще. Вы найдете много общего – планы, цели, задачи, мировосприятие. Большая вероятность, что вы познакомитесь с родителями значимого человека. Пусть вас не смущает, что для них вы позиционируетесь как хорошие друзья. Ваше тесное общение перерастет в крепкий и счастливый семейный союз.

Дева

Гармония в личных отношениях не оставит вас. Потенциальные партнеры будут обращать внимание на ваше очарование и физическую привлекательность, которые будут только усиливаться. Достаточно окружить себя красотой и не замыкаться в себе. Предполагается встреча с бывшим партнером, отношения с которым могут возобновиться.

Весы

Вам следует проявлять максимальный такт в высказываниях, ведь любая необдуманная брошенная фраза может стать поводом для серьезного скандала. Если у кого-то возникают конфликтные ситуации, необходимо держаться от дальнейших разборок, даже если это близкие люди. Следует дать возможность разобраться во всем самостоятельно. Все пройдет спокойно только в том случае, если вы хорошо отдохнете.

Скорпион

Не стоит быть слишком требовательными к своему любимому человеку. Партнер не сможет стать идеальным на первый запрос, особенно если вы сами таковыми не являетесь. Претензии могут отдалить еще больше, создать напряжение в любовных отношениях и вызвать определенный негатив. Внутреннему “я” следует дать время на успокоение и анализ существующего союза. Нельзя думать только о себе любимом. Нужно прислушиваться ко второй половинке, ее потребностям и желаниям.

Стрелец

Если вы давно думаете, как признаться в своих чувствах, можно смело решаться на этот шаг – наступает благоприятный период. Настроение и эмоции помогут донести всю силу чувств. Одинокие люди могут встретить свою вторую половинку. В семейных отношениях не следует ставить свои чувства и эмоции превыше всего, поскольку это может привести к ссоре.

Козерог

Совет друга поможет увидеть правильный выход. Старайтесь сохранить внутреннюю гармонию. Судя по всему, правильнее сейчас действовать согласно собственному опыту, он может показать правильное направление. Еще не поздно разжечь огонь прежних чувств, скорее всего, следует присмотреться к древним знакомым. Кроме того, любовь может возникнуть в самом неожиданном месте, даже в пути.

Водолей

Время, проведенное с семьей, не будет потрачено впустую. Обратите внимание, придется понемногу разрешать напряженную ситуацию. Наверное, разговор по душе – хороший способ, чтобы все позволить. Любовь познается независимо от возраста, пожалуй, необходимо присмотреться к старым друзьям. Ближайшее событие преподнесет не только веселье, но и шанс на что-то большее.

Рыбы

Не нужно смешивать отношения и работу. Интернет не только подарит приятное общение, но и шанс на что-нибудь поинтереснее. Причин для конфликтов не найдется. Очевидно, серьезный разговор – отличный шанс, чтобы все решить. Время, проведенное с семьей, не будет потрачено впустую.