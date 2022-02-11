Детальний гороскоп на березень 2022 року склав учасник Міжнародної Битви екстрасенсів в Україні, некромант, екстрасенс, чорний маг Віктор Литовський.

Овен

Представникам знака зодіаку Овен на початку березня буде набагато важче зосередитися на чомусь одному, особливо на роботі. Все, що вам необхідно буде зробити, викликатиме у вас тільки почуття роздратованості. Через що виконати свою роботу навряд чи вдасться легко і без жодних труднощів. На початку місяця намагайтеся не приймати відповідальних або серйозних рішень. Але водночас вам не варто надто засмучуватися, адже наприкінці березня на вас чекає довгоочікувана перемога і успіх. Ви не просто отримаєте те, чого домагалися, але й зможете продемонструвати іншим свою повну перевагу. Також запам’ятайте найголовніше: не варто розмінюватися на дрібниці та зупинятись на півдорозі. Скористайтеся цим шансом для того, щоб піднятися хоча б на одну сходинку вище, і пам’ятайте, що для вас немає нічого неможливого.

Телець

Березень обіцяє принести Тельцям зміни. Останнім часом ви дуже багато працювали, у вас були складні дні, але зараз ви можете розслабитися, тому що все, що від вас залежало, ви вже зробили, тож просто чекайте отримання результату вашої праці. Найголовніше, що навіть якщо результат буде не той, на який ви очікували, не засмучуйтеся, адже в майбутньому ви отримаєте тільки користь і полегшення. Вам також варто бути готовими до того, що в березні на вас чекатимуть фінансові втрати. Можливо, ви придбаєте те, що давно хотіли придбати, або витратите зароблені гроші на відпочинок, у будь-якому випадку, ці втрати будуть дуже приємні.

Близнюки

У березні Близнюкам варто бути якомога рішучішими. Вдома і на роботі ви намагатиметеся піднести свої ідеї, зможете здобути перемогу в будь-якій суперечці або навіть зможете підпорядкувати, змусити людей робити те, що необхідно вам. Але водночас будьте готові до того, що оточуючі зможуть дати вам відсіч, показуючи своє невдоволення. Спробуйте порозумітися з ними, щоб уникнути конфліктних ситуацій, винною в яких буде ваша непоступливість. Навіть якщо ви не зможете уникнути конфліктів і суперечок, то не варто дуже засмучуватися, адже березень принесе вам безліч позитивних емоцій. Це може бути хороша новина, отримання грошової премії, подорож, подарунок чи навіть просто закоханий погляд.

Рак

Раки! Березень чудовий для того, щоб провести його зі своїми близькими, сім’єю, з коханою людиною, друзями. Поїдьте за місто, на пікнік або просто прогуляйтеся довкола будинку. Від проведеного разом часу ви зможете отримати тільки море емоцій, тепла, душевного спілкування, ви будете розслабленими та задоволеними. Але також вам не варто забувати бути щирими та відвертими з близькими людьми, з колегами по роботі. Готуйтеся до того, що ваша праця будуть гідно оцінена. Ваша участь у якійсь справі не залишиться непоміченою. На вас чекає схвалення від начальства, колег, близьких, а також приємне матеріальне заохочення за вашу працю.

Лев

Леви, вам буде здаватися, що березень видався для вас непростим, що справи валяться просто з рук, а люди, які вас оточують, шукають конфліктних ситуацій з вами. Ваше невміння упорядкувати власні почуття та емоції стане причиною багатьох проблем. Це можуть бути сварки, скандали, непродумані та поспішні вчинки, які нічого доброго вам не принесуть. Постарайтеся тримати себе в руках і тоді місяць більш-менш зможе пройти мирно, без жодних труднощів. Але водночас березень буде для Левів місяцем кохання. Для самотніх представників знака зодіаку березень буде прекрасним місяцем, щоб знайти свою другу половинку, а для Левів, які вже у стосунках, це місяць для зміцнення своїх взаємин, які принесуть надалі свої плоди

Діва

Дівам не варто дивуватися, якщо березень пройде не зовсім так, як ви собі планували. Вам буде дуже важко дотримуватися загальноприйнятих правил. Через вашу неорганізованість цього місяця, ви будете здатні на забудькуватість, запізнення, будете плутатися у справах тощо. Також вам варто уникнути зустрічей на початку місяця зі своїм начальством, принаймні спробуйте. А ось кінець місяця буде дуже сприятливий для вашої кар’єри, всі перешкоди будуть позаду, ви зможете проявити себе на повну. Ви зможете добре зарекомендувати себе та розраховувати на прихильність начальника та своїх колег. Вам можуть довірити дуже відповідальну справу або навіть можуть значно підвищити заробітну плату, отримати премію. Тому не проґавте свій шанс, і найголовніше – не бійтеся нових зобов’язань, ви з усім впораєтеся.

Терези

Для представників знака зодіаку Терези березень настане дуже романтично. Вам судилося провести час із коханою людиною, може, ви десь відпочинете разом. Якщо ж ви поки що самотні, готуйтеся і будьте у всеозброєнні: будь-якої миті ви можете зіткнутися з прекрасною людиною, з якою ви зможете розпочати приємне спілкування. І запам’ятайте, що навіть випадкова зустріч здатна з часом перерости у довгі та міцні стосунки, можливо навіть на все життя. У справах Терезів теж буде все добре, справи будуть просуватися вільно і легко. Проблеми, які вас мучили дуже довго, почнуть вирішуватись ніби самі собою. Ви відчуєте легкість, мовби важкий тягар впав з ваших плечей. Ваші можливості неймовірно зростуть, але вам не варто розслаблятися, адже з можливостями зросте й відповідальність. Будьте пильні, уважні та приймайте зважені й продумані рішення.

Скорпіон

У березні Скорпіони будуть налаштовані дуже впевнено та спокійно, і ніщо вас не зможе розгнівити, вибити з рівноваги. Навколишні люди будуть намагатися роздратувати вас, спровокувати на конфлікт, перевіряючи у такий спосіб ваші нерви на міцність, але ви зможете постояти за себе, якщо це буде потрібно. Завдяки вашому спокою ви зможете розв’язати будь-яке питання спокійно, наполягаючи на своєму. Також на вас чекатимуть приємні новини, події, які пов’язані з вашими близькими: сім’єю, друзями, коханою людиною. Ви будете з ними на одній хвилі, легко розумітимете одне одного з півслова. Ви можете душевно поговорити з близькою людиною, можливо, попросите про щось або запропонуєте свою допомогу. У будь-якому випадку, ви можете розраховувати на підтримку ваших близьких так само, як і вони на вашу.

Стрілець

Стрільці, в березні на вас чекатиме успіх, а доля обіцяє презентувати вам подарунок, можливо навіть і не один. Сюрпризи можуть чекати на вас у будь-якому місці, у будь-який час і, швидше за все, там, де б ви найменше їх чекали. Може, ви знайдете гаманець на дорозі або виграєте в лотереї, а можливо, на вас чекатиме приємне знайомство з незнайомцем. Вам можуть зробити привабливу пропозицію, можливо, перед вами відкриються нові перспективи, які будуть пов’язані з кар’єрою або грошима. Щоб максимально використовувати можливості, які підносить вам березень, просто не відступайте, відкривайте для себе нові знайомства, навіть якщо вони будуть незначними для вас, будьте готові до будь-якого повороту долі й не забувайте дякувати вдачі за надані можливості.

Козеріг

У березні на Козерогів очікує цікаве знайомство з дуже впливовою людиною. Це знайомство принесе вам багато вдалих перспектив у майбутньому. Якщо ви не сидітимете склавши руки, ви зможете здобути не тільки нового друга, партнера, але й примножити свої капітали, навіть більше, ніж ви могли собі придумати. В цілому березень для вас буде дуже успішним, особливо в бізнесі, і пройде без особливих фінансових труднощів. Також більшість завдань, які ви собі поставили, будуть вирішуватися вами дуже легко. Якщо це стосується роботи, то ваші конкуренти відступлять, або ж ви їх просто переможете. Ви будете дуже багато працювати, досягати поставленої мети, але не забувайте і відпочивати, проводити час зі своїми близькими, адже проведений час з ними і відпочинок лише позитивно позначаться на ваших цілях.

Водолій

У березні у Водоліїв з’явиться шанс проявити себе та показати усьому світові свої найкращі якості. Будьте ласкаві, щедрі, вдячні. Це ніяк не зашкодить вам надалі, а навпаки, тільки піднесе вас, ви зможете піднятися в очах довколишніх людей і отримати їхнє захоплення вашими справами, вчинками. За ваші добрі справи вам добре віддячать, ви отримаєте приємні бонуси, перед вами відкриються нові перспективи, а також підвищення прибутку. Також березень буде гарним для самотніх представників знака зодіаку Водолій. На вас чекатимуть приємні знайомства, ви зустрінете другу половинку. Дні будуть наповнені романтикою, щастям та гармонією. Існує єдине Але: для того, щоб здобути це все, не бійтеся відкриватися, не бійтеся нових знайомств, адже через невпевненість ви можете проґавити своє щастя.

Риби

У багатьох бувають такі дні, коли деякі події вибивають з колії. Початок місяця обіцяє представникам знака зодіаку Риби саме такі дні. Ви будете всіми силами намагатися змінити ситуацію на краще, але всі ваші спроби зазнають лише невдачі. Ви тільки витратите великий заряд енергії, але проблем не стане менше. Найкращий спосіб у цій ситуації змінити все – просто не приймати поспішних рішень. Пустіть все на самоплив і розслабтеся, з часом все саме собою влаштується. І справді, наприкінці на вас чекатимуть радісні звістки, всі невизначеності, які вас мучили в першій половині місяця, увінчаються успіхом. Ми зможете зітхнути спокійно, насолодитися заслуженою та довгоочікуваною перемогою. Продовжуйте діяти так само, ви на правильному шляху.